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'Dogodilo se vrlo brzo'

Krvoproliće na festivalu u SAD-u: Deseci ranjenih, napadači u bijegu

Schleswig-Holstein State Police
Marcus Brandt/DPA
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
07.06.2026.
u 09:17

Festival Old West End je godišnji dvodnevni događaj koji se održava u povijesnom središtu Toleda, a uključuje živu glazbu i tržnice hrane, prema riječima organizatora. Toledo, u sjeverozapadnom Ohiju, leži na obali jezera Erie i ima otprilike 260. 000 stanovnika.

Najmanje 12 osoba ozlijeđeno je u pucnjavi blizu festivala u američkoj saveznoj državi Ohiju u subotu poslijepodne, priopćila je policija. Policijska uprava Toleda objavila je da su policajci reagirali na dojavu o jednoj osobi nastrijeljenoj u blizini festivala Old West End kada su "otkrili više žrtava pucnjave". Zamjenik načelnika policijske uprave Toleda Joseph Heffernan rekao je da se pucnjava dogodila u blizini festivala Old West End u subotu poslijepodne. Heffernan je rekao da izgleda kao da su pucale najmanje dvije osobe.

"Mislim da su vjerojatno pucali jedni na druge i ono što se na kraju dogodilo jest da je 12 osoba pogođeno mecima". Zamjenik načelnika rekao je da su dvije osobe u kritičnom stanju, dodajući da je mjesto događaja osigurano, ali da nema osumnjičenika u pritvoru. Heffernan je rekao da su za osiguranje festivala bila na dužnosti dodatna dva policajca. "Dogodilo se vrlo brzo, ali je i prilično brzo prestalo jer je bilo više policajaca koji su bili ondje", rekao je. Festival Old West End je godišnji dvodnevni događaj koji se održava u povijesnom središtu Toleda, a uključuje živu glazbu i tržnice hrane, prema riječima organizatora. Toledo, u sjeverozapadnom Ohiju, leži na obali jezera Erie i ima otprilike 260. 000 stanovnika.

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