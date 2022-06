Ruski projektil preletio nisko iznad nuklearke: 'Prijete svijetu novom katastrofom'; Ukrajinci izvršili protunapad na ključni grad

Danas je 102. dan ruske invazije na Ukrajinu. Nekoliko eksplozija odjeknulo je u nedjelju rano ujutro u glavnom gradu Ukrajine Kijevu, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Jedna osoba je hospitalizirana. Sirene za zračne napade oglasile su se širom zemlje. Ukrajinci žele "vratiti potpunu kontrolu" nad Sjevjerodoneckom. Ukrajina je u subotu odbacila poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da "ne ponižava" Rusiju u ime diplomacije te kazala da nema smisla pregovarati dok se ruske vojne snage ne povuku.

Tijek događaja

9:11 - Kontrola nad Sjevjerodoneckom podijeljena je na pola između ukrajinskih i ruskih snaga, rekao je u nedjelju Serhiy Gaidai, guverner Luhanska regije.

"Situacija je bila teška, Rusi su kontrolirali 70 posto grada, ali u posljednja dva dana bili su potisnuti. Grad je sada, više-manje, podijeljen na pola", kazao je.

Reuters nije mogao odmah provjeriti njegove tvrdnje.

8:50 - Ruska krstareća raketa, slična raketi 'Kalibar', preletjela je kritično nisko iznad južnoukrajinske nuklearne elektrane izvijestio je ukrajinski državni operater nuklearne elektrane Energoatom. "Rusija nastavlja ugrožavati nuklearnu sigurnost ukrajinskih nuklearnih elektrana i prijeti svijetu novom nuklearnom katastrofom”, stoji u priopćenju operatera.

“Vjerojatno je ovaj projektil ispaljen u smjeru Kijeva, gdje su se jutros čule eksplozije", nastavlja se u priopćenju.

8:40 - Britansko ministarstvo obrane kaže da je Ukrajina izvršila protunapad na sporni grad Sjevjerodoneck u istočnoj Ukrajini, "smanjujući operativni zamah ruskih snaga koje su prethodno stekle koncentriranjem borbenih jedinica i vatrene moći".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8afxKwSwSn



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Sy8NG76Fa8