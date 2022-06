Posljednja prepreka za Ukrajince: Pobijedit ćemo za ljude u rovovima, bolnicama

Zbog ruske invazije na Ukrajinu, kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo bila je pomaknuta s ožujka na lipanj. A sada je Ukrajina napravila veliki korak prema plasmanu u Katar.

Nogometna reprezentacija Ukrajine izborila je finale europskih dodatnih kvalifikacija za SP 2022. nakon što je u polufinalnom ogledu na Hampden Parku u Glasgowu pobijedila Škotsku s 3:1.

Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO Ukraine players applaud the fans at the end of the FIFA World Cup 2022 Qualifier play-off semi-final match at Hampden Park, Glasgow. Picture date: Wednesday June 1, 2022. Photo: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATION

Ukrajina će za posljednju europsku kartu koja vodi u Katar igrati u nedjelju 5. lipnja u Cardiffu s Walesom.

- Mislim da se sada u našoj domovini svi ljudi, svi oni vojnici koji su u rovovima, vojarnama, bolnicama, svi naši navijači vesele. Prije svega, ovo je pobjeda za sve te dečke. Rekao sam igračima prije izlaska na travnjak da igramo za naše ljude, za našu zemlju, za sve naše žrtve i sve navijače - rekao je ukrajinski izbornik Oleksandr Petrakov.

O utakmici s Walesom govorio je Oleksandr Zinčenko:

- Svi znamo da utakmica s Walesom neće ovisiti samo o kondiciji ili taktici, bit će to borba za opstanak. Svi ćemo se boriti do kraja i dati sve od sebe, dat ćemo svoja srca jer igramo za svoju zemlju.

Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO Ukraine players line up on the pitch ahead of the FIFA World Cup 2022 Qualifier play-off semi-final match at Hampden Park, Glasgow. Picture date: Wednesday June 1, 2022. Photo: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATION

I Velšanin Ben Davies divi se Ukrajincima:

- Svjesni smo situacije u kojoj su trenutačno Ukrajinci i njihova zemlja. Nevjerojatno je teško biti u njihovoj koži. Nogomet se može činiti pomalo beznačajnim u ovim trenucima i vrlo je teško pokušati i racionalizirati da je igra toliko važna kada se u svijetu događaju takve stvari. Igrači Ukrajine dosad su se sa svime time sjajno nosili.

Pobjednik ukrajinsko-velškog dvoboja ući će u skupinu B SP-a, u kojoj su reprezentacije Engleske, Irana i SAD-a.

Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO Ukraine fans in the stands ahead of the FIFA World Cup 2022 Qualifier play-off semi-final match at Hampden Park, Glasgow. Picture date: Wednesday June 1, 2022. Photo: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATION

Tijekom lipnja doznat ćemo i preostala dva putnika na SP. U utorak u Al Rayyanu finalnu utakmicu dodatnih kvalifikacija u Azijskoj konfederaciji igraju Ujedinjeni Arapski Emirati i Australija. Pobjednik će se 13. lipnja protiv Perua boriti za mjesto u skupini D, u kojoj su Francuska, Danska i Tunis.

Dan kasnije, 14. lipnja, u Al Rayyanu će se Novi Zeland i Kostarika posljednji boriti za mjesto na SP-u. Pobjednik će ući u skupinu E, u kojoj su Španjolska, Njemačka i Japan.