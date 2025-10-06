Ukrajinska obavještajna služba i agencija za suzbijanje korupcje otvoreno ratuju, a sve to koristi samo Rusiji

Ukrajinski mediji pišu kako sukob iuzmeđu Ukrajinske sigurnosne službe (SBU) i ureda predsjendika s jedne strane te vodeća Agencije za borbu protiv korupcije nije prestao, te kako dalje eskalira uključujući racije i uhićenja sa obje strane. Riječ je o borbi između Ureda predsjednika i Nacionalnog antikorupcijskog ureda (NABU), koji tvrdi da vlasti pokušavaju eliminirati njegovu neovisnost. SBU, koji se smatra lojalnim Uredu predsjednika, uhitio je zaposlenike NABU-a, optužujući ih za veze s Rusijom, a represiju je prikazao kao pokušaj suzbijanja navodnog utjecaja Moskve na ured.