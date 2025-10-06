Naši Portali
UHIĆENJA, PRETRESI, OPTUŽBE

Ukrajinska obavještajna služba i agencija za suzbijanje korupcje otvoreno ratuju, a sve to koristi samo Rusiji

Autor
Danijel Prerad
06.10.2025.
u 22:00

SBU je pretražio prostorije NABU-a i pritvorio Ruslana Mahamedrasulova, šefa detektivske jedinice NABU-a, i njegovog oca, Septjabra, optužujući ih za "pomaganje agresorskoj državi" - Rusiji

Ukrajinski mediji pišu kako sukob iuzmeđu Ukrajinske sigurnosne službe (SBU) i ureda predsjendika s jedne strane te vodeća Agencije za borbu protiv korupcije nije prestao, te kako dalje eskalira uključujući racije i uhićenja sa obje strane. Riječ je o borbi između Ureda predsjednika i Nacionalnog antikorupcijskog ureda (NABU), koji tvrdi da vlasti pokušavaju eliminirati njegovu neovisnost. SBU, koji se smatra lojalnim Uredu predsjednika, uhitio je zaposlenike NABU-a, optužujući ih za veze s Rusijom, a represiju je prikazao kao pokušaj suzbijanja navodnog utjecaja Moskve na ured.

Ključne riječi
veleizdaja Volodimir Zelenski ured predsjednika sukob Ukrajina Nabu SBU

Komentara 1

Pogledaj Sve
DA
dancuo
23:21 06.10.2025.

Samo dajte proxy predsjedniku da se našmrče i eto plana za pobjedu

