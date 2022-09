Ukrajinci koriste hrvatsko oružje na prvim linijama obrane Donjecka? Objavljene fotografije

Ruska invazija Ukrajine počela je prije 209 dana, a mnoge europske zemlje i dalje Ukrajincima šalju oružje kao pomoć pri obrani. Među njima se, prema podacima stranice Ukraine Weapons Tracker, našla i Hrvatska.

Stranica koja prati donacije oružja i njegovo korištenje u ratu objavila je fotografije nedavno isporučenog oružja kojeg, kako navodi, ukrajinska vojska već koristi.

- Ukrajinska vojska već koristi nedavno isporučene hrvatske poljske topove M-46 kalibra 130 mm na prvim linijama u Donjeckoj oblasti - navode.

#Ukraine: Recently delivered Croatian 🇭🇷 M-46 130mm field guns are already used by the Ukrainian army on front-lines in #Donetsk Oblast. Along with M-46 guns the Ukrainian army received a significant amount of ammo- in these photos we can see Croatian-made OF-482M HE projectiles. pic.twitter.com/FxKwRwG6WP