Ukrajinci izveli napade tijekom noći, Rusi: Uništili smo rakete iznad Krima i kod Moskve

U četvrtak je na mjestu pada zrakoplova u Rusiji, u kojem je bio i šef Wagnera Jevgenij Prigožin, započela istraga koja bi trebala otkriti uzroke koji su doveli do toga. U međuvremenu, Ukrajina tvrdi kako nije upletena u njegovu smrt, no ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako ''zna tko ima''.

Osim toga, Ukrajina je jučer obilježila 32. obljetnicu svoje neovisnosti, dok je hrvatska Vlada najavila slanje osmog paketa pomoći u vrijednosti od 30 milijuna eura.

TIJEK DOGAĐAJA:

8:19 - Ruske snage protuzračne obrane uništile su 42 bespilotne letjelice koje je lansirala Ukrajina iznad Krimskog poluotoka i jednu raketu iznad regije Kaluga rano u petak, priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Ministarstvo je priopćilo da su devet bespilotnih letjelica uništile snage protuzračne obrane, dok su 33 onesposobljene elektroničkim ratovanjem i srušile su se iznad Krima ne dosegnuvši svoje mete. Rusija je anektirala poluotok od Ukrajine 2014. godine.

Mihail Razvožajev, guverner lučkog grada Sevastopolja na Krimu, objavio je na Telegramu da je više dronova uništeno iznad rta Hersones u predgrađu Sevastopolja. Ranije je ministarstvo obrane priopćilo da je oborilo raketu koju je lansirala Ukrajina iznad regije Kaluga, koja graniči s regijom Moskve.

POVEZANI ČLANCI:

Nema trenutačnih izvješća o žrtvama ili šteti u napadima za koje je Rusija okrivila Ukrajinu. Ruske zračne luke obustavile su letove na nekoliko sati. Broj lansiranih dronova bio je jedan od najvećih u nizu sličnih napada. Ukrajina gotovo nikada javno ne preuzima odgovornost za napade unutar Rusije ili na teritoriju pod kontrolom Rusije u Ukrajini, ali je posljednjih mjeseci govorila da uništavanje ruske vojne infrastrukture pomaže protuofenzivi Kijeva.

7:47 - Ruska vojska priopćila je rano u petak da je Ukrajina pokušala napasti civilne ciljeve na ruskom teritoriju modificiranim projektilom S-200.

Projektil je uništen sustavima protuzračne obrane iznad regije Kaluga, koja graniči s Moskvom, priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Zračne luke Vnukovo i Domodjedovo u Moskvi obustavile su letove rano u petak, izvijestila je ruska novinska agencija TASS. Također, stanovnici ruskih regija Tula i Kaluga ranije su objavili na društvenim mrežama o eksplozijama koje su čuli tijekom noći, izvijestio je ruski online medij Baza.

The Russian air defense at the Shaykivka airport in the Kaluga Region, which hosts Tu-22M3 strategic bombers, fires its missiles.



The Russian MoD claims that S-200 missiles are inbound to Russian targets.



In addition the airspace over Moscow has been closed. Airports Domodedovo… pic.twitter.com/YHjWLVBD0H