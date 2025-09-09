Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
UTRKA NAORUŽANJA

Ukrajina tvrdi kako Rusija ubrzava razvoj novog oružja i modernizaciju postojećeg arsenala i radi sukoba s NATO-m u budućnosti

Autor
Danijel Prerad
09.09.2025.
u 18:07

„Rusija usmjerava svoje napore u razvoju projektila na tri područja: povećanje dometa, poboljšanje točnosti i povećanje učinkovitosti bojevih glava“ – istaknuo je Skybitskyi za Ukrinform. dodajući kako ovi ruski napori „nisu usmjereni isključivo na tekući rat u Ukrajini, već su i dio dugoročnih priprema za potencijalni sukob s NATO-om do 2030. godine“.

Očekuje se da će Rusija 2025. godine proizvesti blizu 2500 visokopreciznih projektila, koji obuhvaćaju krstareće, balističke i one hipersonične klase, rekao je Vadym Skibitskyi, zamjenik šefa ukrajinske vojne obavještajne agencije, u intervjuu za Ukrinform objavljenom 7. rujna.

Moskva je posljednjih mjeseci povećala obrambenu proizvodnju i zračne napade, unatoč naporima koje predvode SAD da pregovaraju o okončanju neprijateljstava. I unatoč snažnim sankcijama. Osim proizvodnje projektila, Rusija, prema ukrajinskim informacijama, planira do kraja 2025. proizvesti niz druge moderne vojne opreme, uključujući 57 borbenih zrakoplova poput Su-57, Su-35, Su-34 i Su-30.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Striborski
Striborski
18:22 09.09.2025.

To je neisstina. Em su gladni, em imaju samo lopate.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još