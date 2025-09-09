Ukrajina tvrdi kako Rusija ubrzava razvoj novog oružja i modernizaciju postojećeg arsenala i radi sukoba s NATO-m u budućnosti

Očekuje se da će Rusija 2025. godine proizvesti blizu 2500 visokopreciznih projektila, koji obuhvaćaju krstareće, balističke i one hipersonične klase, rekao je Vadym Skibitskyi, zamjenik šefa ukrajinske vojne obavještajne agencije, u intervjuu za Ukrinform objavljenom 7. rujna.
Moskva je posljednjih mjeseci povećala obrambenu proizvodnju i zračne napade, unatoč naporima koje predvode SAD da pregovaraju o okončanju neprijateljstava. I unatoč snažnim sankcijama. Osim proizvodnje projektila, Rusija, prema ukrajinskim informacijama, planira do kraja 2025. proizvesti niz druge moderne vojne opreme, uključujući 57 borbenih zrakoplova poput Su-57, Su-35, Su-34 i Su-30.
