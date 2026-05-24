NEMIRI U ANKARI

Kaos u Turskoj: Policija suzavcem upala u sjedište oporbe, letjele boce i stolci

Incidenti u Turskoj
Foto: REUTERS
1/7
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
24.05.2026.
u 17:50

Oblaci suzavca kuljali su unutar zgrade Republikanske narodne stranke (CHP), a oni unutra vikali su i bacali predmete prema ulazu dok je policija probijala improviziranu barikadu. Nije poznato ima li ozlijeđenih

Turski interventni policajci upotrijebili su u nedjelju suzavac i probili se u sjedište glavne oporbene stranke kako bi izbacili njezino smijenjeno vodstvo, produbljujući tako krizu u samom srcu turske demokracije. Oblaci suzavca kuljali su unutar zgrade Republikanske narodne stranke (CHP), a oni unutra vikali su i bacali predmete prema ulazu dok je policija probijala improviziranu barikadu. Nije poznato ima li ozlijeđenih. 

Turski sud smijenio je u četvrtak čelnika CHP-a Ozgura Ozela, poništivši rezultate kongresa CHP-a na kojemu je izabran 2023. godine, navodeći kao razlog nepravilnosti. U nedjelju je guverner Ankare naredio deložaciju onih koji su se nalazili unutar sjedišta stranke. Sud je na Ozelovo mjesto vratio bivšeg predsjednika CHP-a Kemala Kilicdaroglua, koji je na nacionalnim izborima te godine izgubio od predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Analitičari kažu kako sudsku odluku vide kao test ravnoteže između demokracije i autokracije za Tursku, članicu NATO-a, te da bi ona mogla produljiti Erdoganovu vladavinu od dvadeset i tri godine.

"Napadnuti smo", rekao je Ozel u videoporuci podijeljenoj na platformi X dok su sigurnosne snage ulazile. "Od sada je Republikanska narodna stranka na ulicama, na trgovima, maršira prema vlasti", poručio je okupljenima prije nego što je poveo stotine pristaša prema turskom parlamentu u pratnji velikog broja pripadnika interventne policije. Smijenjeno vodstvo CHP-a pozvalo je svoje pristaše da u nedjelju navečer prosvjeduju na tri lokacije u najvećem turskom gradu Istanbulu.

Turska

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
17:55 24.05.2026.

Kod nas će tako oporba vladajuće.

