Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ISTRAŽIVANJE POKAZALO

Većina Ukrajinaca želi mir putem pregovora ali uz jasna sigurnosna jamstva

Autor
Danijel Prerad
03.09.2025.
u 16:35

Anketa je imala i dio političkih preferencija. Rezultati pokazuju kako je razina povjerenja u Valerija Zalužnog 74%, Volodimira Zelenskog ima 68%, a Kirila Budanova 59%. Kad bi se održali predsjednički izbori, najveću podršku bi dobili Volodimir Zelenski (35% svih ispitanika) i Valerij Zalužni (25%).

Sedamdeset pet posto Ukrajinaca vjeruje da bi njihova zemlja trebala pristati na prekid vatre - ali samo ako se pruže snažna sigurnosna jamstva. Objavljeno istraživanje ukrajinske Rating Grupe , provedeno od 21. do 23. kolovoza 2025., pokazalo je da većina anketiranih Ukrajinaca želi mir i otvorena je za određene ustupke, ali samo pod uvjetom da njihova zemlja dobije međunarodna sigurnosna jamstva.

Ispitanici su naveli tri glavna sigurnosna jamstva: kontinuirano financiranje i opskrbu oružjem od partnera (52%); obvezu saveznika da vojno interveniraju u slučaju ponovljenog ruskog napada (48%); i međunarodno patroliranje ukrajinskog zračnog i morskog prostora (44%). 59% ispitanika podržava prekid borbi na bojnom polju i traženje kompromisa, 20% podržava borbe do povratka Donbasa i Krima, a 13% - do vraćanja linije razgraničenja/granica od 23. veljače 2022.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još