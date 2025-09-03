Većina Ukrajinaca želi mir putem pregovora ali uz jasna sigurnosna jamstva

Sedamdeset pet posto Ukrajinaca vjeruje da bi njihova zemlja trebala pristati na prekid vatre - ali samo ako se pruže snažna sigurnosna jamstva. Objavljeno istraživanje ukrajinske Rating Grupe , provedeno od 21. do 23. kolovoza 2025., pokazalo je da većina anketiranih Ukrajinaca želi mir i otvorena je za određene ustupke, ali samo pod uvjetom da njihova zemlja dobije međunarodna sigurnosna jamstva.



Ispitanici su naveli tri glavna sigurnosna jamstva: kontinuirano financiranje i opskrbu oružjem od partnera (52%); obvezu saveznika da vojno interveniraju u slučaju ponovljenog ruskog napada (48%); i međunarodno patroliranje ukrajinskog zračnog i morskog prostora (44%). 59% ispitanika podržava prekid borbi na bojnom polju i traženje kompromisa, 20% podržava borbe do povratka Donbasa i Krima, a 13% - do vraćanja linije razgraničenja/granica od 23. veljače 2022.