Mora platiti 200 eura kazne zbog greške s vinjetom u Austriji: Objasnili joj što mora obavezno napraviti prije vožnje

Pixabay/Ilustracija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
30.05.2026.
u 08:52

Od 2027. godine vinjete će biti dostupne samo u digitalnom obliku, jer će 2026. biti posljednja godina u kojoj se mogu kupiti fizičke vinjete za lijepljenje

Zbog greške u digitalnom sustavu austrijskog operatora autocesta ASFINAG, jedna vozačica iz Tirola morat će platiti kaznu od 200 eura, iako nije bila kriva. Kako piše Heute žena je u siječnju ove godine htjela kupiti digitalnu godišnju vinjetu za autoceste. Kada je na kiosku navela svoj registarski broj, rečeno joj je da za to vozilo već postoji važeća vinjeta. Isto je potvrđeno i na službenoj ASFINAG internetskoj stranici, pa je vozačica odustala od kupnje i nastavila voziti. Krajem travnja stigla joj je kazna od 200 eura zbog vožnje autocestom bez važeće vinjete. Nakon žalbe, u ASFINAG-u su joj objasnili što se dogodilo. Netko je vjerojatno slučajno, zbog tipfelera, kupio vinjetu na njezin registarski broj. Kasnije je ta vinjeta obrisana, ali žena o tome nije obaviještena. U trenutku kada je vozila, u sustavu više nije bilo aktivne vinjete za njezino vozilo. Vozačica će najvjerojatnije morati platiti kaznu. Naime, prema austrijskim propisima, vozač je sam odgovoran da prije svake vožnje autocestom provjeri ima li važeću digitalnu vinjetu.

ASFINAG je priznao da se radi o grešci u sustavu, ali ističu da je online provjera samo pomoćna usluga te da kupnja vinjete uvijek ostaje moguća. Najavili su da će bolje educirati ljude na mjestima za kupnju kako bi se ovakvi slučajevi izbjegli u budućnosti.

Ovo nije prvi slučaj problema s digitalnim vinjetama u Austriji. Od 2027. godine vinjete će biti dostupne samo u digitalnom obliku, jer će 2026. biti posljednja godina u kojoj se mogu kupiti fizičke vinjete za lijepljenje.
