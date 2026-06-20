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REAKCIJA

Revizija hrvatskih državljanstava u isključivoj je nadležnosti institucija vlasti u Republici Hrvatskoj.

Ilustracija za putovnicu i osobnu iskaznicu
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
20.06.2026.
u 21:08

Cijeli postupak dodjele i eventualne revizije državljanstava je uređen zakonima Republike Hrvatske i u nadležnosti je institucija vlasti Republike Hrvatske

U povodu netočnih medijskih natpisa koje su objavili pojedini portali u BiH da je predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović službeno uputio inicijativu institucijama Republike Hrvatske kojom se traži žurno pokretanje postupka revizije dodijeljenih hrvatskih državljanstava za pojedine državljane Bosne i Hercegovine, želimo informirati javnost kako je to pitanje u isključivoj nadležnosti institucija vlasti Republike Hrvatske, te da zvanični predstavnici tijela vlasti u Bosni I Hercegovini u tom kontekstu nisu nadležni za pokretanje takvih inicijativa.

Cijeli postupak dodjele i eventualne revizije državljanstava je uređen zakonima Republike Hrvatske i u nadležnosti je institucija vlasti Republike Hrvatske, a Martinović kao predsjedatelj najvišeg zakonodavnog tijela u Federaciji BiH, nema službenih ovlasti u tom postupku, priopćio je HDZ BiH.

Ključne riječi
HDZ BiH BiH

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