Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEMOGUĆA MISIJA

Hrvat opisao muku u potrazi potragu za stanom u Zagrebu: 'Budžet smo digli na 250.000 €, a i dalje ništa'

stanovi
Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
20.04.2026.
u 11:14

U moru frustracija, korisnici su dijelili i savjete. Neki sugeriraju gledanje novogradnje na rubnim dijelovima grada poput Sesveta ili Novog Zagreba, gdje se cijene kreću oko 4000 eura po kvadratu

Korisnik Reddita pod nadimkom "PainKiller707" podijelio je svoje šestomjesečno iskustvo traženja stana u Zagrebu, koje je brzo postalo ogledalo problema s kojima se suočavaju mnogi. On i njegova djevojka krenuli su u potragu s budžetom od 180.000 eura, no ubrzo su shvatili da za taj iznos ne mogu pronaći ništa "pametno". Zbog toga su budžet morali podići na čak 250.000 eura.

Tržište nekretnina u Zagrebu – osobno iskustvo nakon 6 mjeseci traženja
by u/PainKiller707 in croatia

No, ni veći iznos nije im jamčio uspjeh. "Čim bi se pojavio okej stan, prodao bi se prije nego što bismo uopće stigli do faze razgledavanja", napisao je, dodavši kako ima osjećaj da se cijena kvadrata u međuvremenu zaokružila na 5000 eura. Par traži stan od pedesetak kvadrata s parkirnim mjestom, što je, kako kaže, "u Zagrebu stvarno luksuz ovih dana". Njegova objava izazvala je više od dvjesto komentara u kojima su mnogi podijelili slične frustracije.

"Cijene odavno nisu normalne", složio se jedan od najpopularnijih komentara, čiji autor navodi da je uhvatio "zadnji vlak" s normalnim cijenama, a da isti investitor sada prodaje stanove za 60 posto višu cijenu. Drugi korisnici podijelili su svoja iskustva koja zvuče gotovo nevjerojatno iz današnje perspektive. "Ne mogu se načuditi da sam uspio prije tri godine stan od 54 kvadrata s parkingom u novom Zagrebu platiti 132 tisuće eura", napisao je jedan, dok su se drugi prisjetili kako su cijene kvadrata u novogradnji skočile s 2400 na 4500 eura u samo nekoliko godina.

Početak 2026. godine donio je nastavak rasta cijena, a u ožujku je prosječna tražena cijena stambenog kvadrata u Zagrebu iznosila 3842 eura, što je povećanje od gotovo 16 posto u odnosu na prethodnu godinu. U nekim su kvartovima cijene skočile i za 20 posto, čineći san o vlastitom domu nedostižnim za sve veći broj ljudi.

U raspravi se brzo postavilo pitanje opravdava li ekonomska snaga Zagreba takve cijene. "Plaćati stan od 70-80 kvadrata u Zagrebu 500 tisuća eura mi je stvarno ispod nivoa jer za te novce može se vani urediti duplo bolji život", stoji u najpopularnijem komentaru. Mnogi su se složili, predlažući alternativna rješenja - od kupnje nekretnine izvan Zagreba za tri puta manje novca do potpunog preseljenja u mirnije krajeve, poput Slavonije, što su neki već i učinili te ne žale.

Da potraga može biti dugotrajna i iscrpljujuća, svjedoči priča korisnika koji je stan tražio dvije i pol godine. "Pogledali smo fizički skoro 40 stanova. Bilo je grozno, naporno i stresno za poludjeti", napisao je. Na kraju je uspio pronaći stan od 80 kvadrata za manje od 300.000 eura, i to nakon što je prodavatelju, koji je prvotno tražio gotovo 400.000 eura, ponudio nižu cijenu. Prodavatelj je ponudu prvo odbio, da bi se nakon šest mjeseci ipak javio i pristao na prodaju.

U moru frustracija, korisnici su dijelili i savjete. Neki sugeriraju gledanje novogradnje na rubnim dijelovima grada poput Sesveta ili Novog Zagreba, gdje se cijene kreću oko 4000 eura po kvadratu. Drugi pak preporučuju da se istraže lokacije u blizini željezničkih postaja, s obzirom na planove o uvođenju gradskog vlaka svakih 15 minuta.

Kao jedan od uzroka problema mnogi vide sivu ekonomiju i kupce koji stanove plaćaju gotovinom, bez pitanja o porijeklu novca. Kritike su upućene i agencijama za nekretnine, a jedna korisnica, koja prodaje vlastiti stan, tvrdi da su joj agencije predlagale da podignu cijenu za 40.000 eura kako bi sebi uzele razliku. Čini se da je i Vlada prepoznala dio problema, jer je nedavno predložen novi Zakon o posredovanju u prometu nekretninama, koji bi trebao uvesti stroža pravila i povećati transparentnost na tržištu. Ipak, dok se čeka stabilizacija, za mnoge poput autora objave, potraga se nastavlja uz sve manje nade i sve veći budžet.

*Uz pomoć AI-a
Ključne riječi
reddit stanovi nekretnine Barkod

Komentara 3

Pogledaj Sve
18
188
11:49 20.04.2026.

Opet mediji izmišljaju i pumpaju cijene stanova.

ZO
Zorica48
11:50 20.04.2026.

Pricekajte malo zar nije Bacic obecao gradnju priustivih stanova. Samo je rekao kako gradnja traje od 3-5 godina. Pa sada vidite sto vam je ciniti. Ja nisam imala tih problema 1973. Super Andrija se gradila, malo vlastitih sredstava, kredit od banke, poduzece dalo.3 mil. Malo pomoc roditelja, oslobodjeni poreza jer je prva nekretnina. Jedna placa za kredite i rezije , a druga bila doboljna za sve drugo. A za cetiri godine ponovno isto prodaja i kupnja veceg stana u Travnom Zivjeli samo od placa, svake godine na more, dva puta u Trst. Ali nije bilo troska za taksije/auto na kredit/ za mobitele, kuhalo se svaki dan, nismo imali na desetke raznih cipela, kaputa itd. .Nismo isli 2 puta na dan po kaficima/ pa tada bas i nije bilo na svakom koraku/ Nedjelom isli na izlete: samobor, prepustovac, Catez mokrice, a ne danas u neke soping centre, pa se djecica igraju u igraonicama, a roditelji piju kavice.

TO
tomislav10
11:23 20.04.2026.

Inače inflacija je cca 4,5% godišnje. How yes no!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!