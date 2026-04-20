Hrvat opisao muku u potrazi potragu za stanom u Zagrebu: 'Budžet smo digli na 250.000 €, a i dalje ništa'

Korisnik Reddita pod nadimkom "PainKiller707" podijelio je svoje šestomjesečno iskustvo traženja stana u Zagrebu, koje je brzo postalo ogledalo problema s kojima se suočavaju mnogi. On i njegova djevojka krenuli su u potragu s budžetom od 180.000 eura, no ubrzo su shvatili da za taj iznos ne mogu pronaći ništa "pametno". Zbog toga su budžet morali podići na čak 250.000 eura.

No, ni veći iznos nije im jamčio uspjeh. "Čim bi se pojavio okej stan, prodao bi se prije nego što bismo uopće stigli do faze razgledavanja", napisao je, dodavši kako ima osjećaj da se cijena kvadrata u međuvremenu zaokružila na 5000 eura. Par traži stan od pedesetak kvadrata s parkirnim mjestom, što je, kako kaže, "u Zagrebu stvarno luksuz ovih dana". Njegova objava izazvala je više od dvjesto komentara u kojima su mnogi podijelili slične frustracije.

"Cijene odavno nisu normalne", složio se jedan od najpopularnijih komentara, čiji autor navodi da je uhvatio "zadnji vlak" s normalnim cijenama, a da isti investitor sada prodaje stanove za 60 posto višu cijenu. Drugi korisnici podijelili su svoja iskustva koja zvuče gotovo nevjerojatno iz današnje perspektive. "Ne mogu se načuditi da sam uspio prije tri godine stan od 54 kvadrata s parkingom u novom Zagrebu platiti 132 tisuće eura", napisao je jedan, dok su se drugi prisjetili kako su cijene kvadrata u novogradnji skočile s 2400 na 4500 eura u samo nekoliko godina.

Početak 2026. godine donio je nastavak rasta cijena, a u ožujku je prosječna tražena cijena stambenog kvadrata u Zagrebu iznosila 3842 eura, što je povećanje od gotovo 16 posto u odnosu na prethodnu godinu. U nekim su kvartovima cijene skočile i za 20 posto, čineći san o vlastitom domu nedostižnim za sve veći broj ljudi.

U raspravi se brzo postavilo pitanje opravdava li ekonomska snaga Zagreba takve cijene. "Plaćati stan od 70-80 kvadrata u Zagrebu 500 tisuća eura mi je stvarno ispod nivoa jer za te novce može se vani urediti duplo bolji život", stoji u najpopularnijem komentaru. Mnogi su se složili, predlažući alternativna rješenja - od kupnje nekretnine izvan Zagreba za tri puta manje novca do potpunog preseljenja u mirnije krajeve, poput Slavonije, što su neki već i učinili te ne žale.

Da potraga može biti dugotrajna i iscrpljujuća, svjedoči priča korisnika koji je stan tražio dvije i pol godine. "Pogledali smo fizički skoro 40 stanova. Bilo je grozno, naporno i stresno za poludjeti", napisao je. Na kraju je uspio pronaći stan od 80 kvadrata za manje od 300.000 eura, i to nakon što je prodavatelju, koji je prvotno tražio gotovo 400.000 eura, ponudio nižu cijenu. Prodavatelj je ponudu prvo odbio, da bi se nakon šest mjeseci ipak javio i pristao na prodaju.

U moru frustracija, korisnici su dijelili i savjete. Neki sugeriraju gledanje novogradnje na rubnim dijelovima grada poput Sesveta ili Novog Zagreba, gdje se cijene kreću oko 4000 eura po kvadratu. Drugi pak preporučuju da se istraže lokacije u blizini željezničkih postaja, s obzirom na planove o uvođenju gradskog vlaka svakih 15 minuta.

Kao jedan od uzroka problema mnogi vide sivu ekonomiju i kupce koji stanove plaćaju gotovinom, bez pitanja o porijeklu novca. Kritike su upućene i agencijama za nekretnine, a jedna korisnica, koja prodaje vlastiti stan, tvrdi da su joj agencije predlagale da podignu cijenu za 40.000 eura kako bi sebi uzele razliku. Čini se da je i Vlada prepoznala dio problema, jer je nedavno predložen novi Zakon o posredovanju u prometu nekretninama, koji bi trebao uvesti stroža pravila i povećati transparentnost na tržištu. Ipak, dok se čeka stabilizacija, za mnoge poput autora objave, potraga se nastavlja uz sve manje nade i sve veći budžet.

*Uz pomoć AI-a