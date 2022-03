Udruge iz cijele Hrvatske ujedinile se u podršci najvećem ekološkom projektu

Već godinama i sami rade na tome da doprinesu boljem i čišćem okolišu. Pa je stoga bilo logično da postanu i aktivni sudionici Rezolucije Zemlja, najveće ekološke akcije u Hrvatskoj koju je pokrenuo Večernji list. Ovo su, naime, udruge s kojima ćemo zajednički raditi na projektima koji potiču održivost, ekologiju i edukaciju, a skupa ćemo djelovati i preventivno te nastojati potaknuti čim više pojedinaca da ne utječu loše na klimu. S njima ćemo organizirati i akcije čišćenja, pošumljavanja...

Savez izviđača Hrvatske

Nacionalna skautska organizacija i članica Svjetske organizacije Izviđačkog pokreta (WOSM, World Organisation of the Scout Movement) baštini 110 godina dugu tradiciju izviđaštva u Hrvatskoj. Sastoji se od 60 izviđačkih udruga u 17 hrvatskih županija. Najveća su volonterska organizacija u zemlji čiji izviđači godišnje "skupe" 250.000 volonterskih sati. Osim što djecu uče kako se snaći u prirodi, provode i niz ekoloških aktivnosti, pa su tako, primjerice, čistili zagrebačka jezera Savica ili zalijevali sadnice. Jedan od najpoznatijih projektata koje provode je Boranka, u sklopu kojeg već godinama pošumljavaju požarišta Dalmacije, a posadili su oko 90.000 novih stabala, čime je to postala najveća volonterska kampanja pošumljavanja na razini čitave Europe. Također, trenutno je u tijeko njihova akcija u sklopu koje volonteri simbolično nazvani "Šumoborci" sade drveće po mnogim lokacijama u Hrvatskoj.

Rangeri – Čuvari prirode Hrvatska

Očuvanje i zaštita prirode i okoliša, osiguravanje sustava i provođenje mjera za zaštitu prirode radi njezinog trajnog očuvanja te edukacija osoba ovlaštenih za provođenje nadležnih mjera, čuvara prirode, rendžera. To su osnovni ciljevi rangera Hrvatske, koji su tijekom godina očistili niz ilegalnih deponija, kroz svoju Facebook stranicu stalno upozoravaju na loše primjere unazađenja okoliša, a surađuju i s raznim drugim organizacijama, institucijama i udrugama koje također djeluju za dobrobit okoliša.

Plave i Zelene Sesvete

Udruga za cilj ima promicanje i podizanje kvalitete života u zagrebačkoj gradskoj četvrti Sesvete. Tako su očistili veće količine glomaznog otpada na području bivše mesne industrije Sljeme, u suradnji s knjižnicom Sesvete održali predavanje za vrtićku djecu iz Dupca o važnosti šumskih staništa, organizirali tribine o unaprijeđenju prometa u Sesvetama, pokrenuli ekološku akciju sadnje 250 stabala na površini od 60 tisuća četvornih metara s ciljem stvaranja arboretuma svetog Franje na prostoru župne crkve sv. Marije Anđeoske... Često surađuju i s medijima kako bi upozorili na negativan utjecaj čovjeka na okoliš pa su tako, primjerice, inicirali da šira javnost čuje o problemu potoka Črnec u središtu Dumovca, koji je potekao u žarkocrvenoj boji...

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Osnovala ju je 1998. godine grupa splitskih intelektualaca kako bi ponudili rješenja u pitanjima zaštite okoliša i prirode. Danas Sunce djeluje i na međunarodnoj sceni. Provode čitav niz projekata, od integriranja održivosti u učeničko poduzetništvo te promicanje održivog poduzetničkog duha u srednjim školama do očuvanja morskih ptica na Jadranu ili smanjenje jednokratne plastike u moru. U svoje djelovanje nastoje čim više uključiti i javnost te u konačnici ih potaknuti na promjenu vrijednosti i ponašanja, organiziraju i edukativne izlete u prirodu, a pomažu i turističkim smještajnim objektima da postanu "zeleni", odnosno ekološki prihvatljivi putem deset "eko koraka" zelenog poslovanja.

Čisteći medvjedići

Građanska je to inicijativa koja se bavi čišćenjem šuma i podizanjem svijesti o njihovoj važnosti. Tijekom pandemijske izolacije osmislio ju je Perica Štefan, 32-godišnjak iz slavonske Nove Kapele. Perica se inače bavi koncertnom promocijom i organizacijom događanja kojih je pak za vrijeme pandemije bilo malo pa se ideja o "Čistećim medvjedićima" rodila prilikom jednog posjeta rodnom kraju. U prvoj akciji čišćenja u ožujku 2020. sudjelovale su tek Peričina sestra i nećakinja. Bilo je sličnih akcija i kasnije, u svima su zbog epidemijskih mjera sudjelovali uglavnom članovi obitelji. A onda su 22. travnja, na Dan planete zemlje organizirali i javnu akciju. U 21 mjesec postojanja iza sebe imaju 150 akcija čišćenja, a s njima je ukupno čistilo više od 600 ljudi. Čistili su i Zagreb, Novu Gradišku, Slavonski Brod, Trogir, Čiovo, Križevce, Split, Imotski, Omiš, Knin, Zadar, Brač, Vukovar, Sesvete, Dugo Selo… No bili su i u Islandu, Cipru, Estoniji i Gruziji.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 19.02.2022., Split - Ekoloska akcija Rezolucije Z na splitskom Spinutu pored Sore u izvedbi Cistecih medvjedica. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nema frke dok je Krke. Tako glasi moto udruge koje djeluje na području cijele Hrvatske no s naglaskom na Šibensko-kninsku županiju. Među njihovim su projektima i "Čitaonica na otvorenom" postavljena ispred područne škole u Oklaju. S eko-kućicom s knjigama namijenima slobodnoj razmjeni potiču učenike na čitanje, ali i jačaju ekološku svijet. Projektom "Podvodna kamera Krka Knin" doprinose pak proučavanju ribljih svojti u gornjem toku rijeke Krke i očuvanju autohtonih svojti riba zbog sve veće ugroženosti od štuke. Projektom "Novo Ruho" potiču ponovnu uporabu predmeta i smanjujenje količine otpada na odlagalištima i u prirodi. Organiziraju i javne akcije, razmjene sjemenja...

Powerlifting Šibenik

Iako je ovom šibenskom klubu u fakusu sport, organiziraju i brojne ekološke akcije. Tako primjerice u sklopu Svjetskog dana voda 22. ožujka organiziraju veliku akciju čišćenja podmorja u Zatonu.

Udruga Eko Breza

I oni su oko "rodnog" Varaždina organizirali niz akcija čišćenja pa su tako, primjerice, očistili i divlje deponije uz željezničku prugu Varaždin-Zagreb u Brezju. U akciji, u kojoj je sudjelovalo 40-ak članova-volontera i prijatelja udruge prikupili su dva kamiona otpada. Sličnu su akciju organizirali i u Dravskoj park šumi na desnoj obali rijeke Drave, kad je čistilo 50-ak ljudi, a u dva kamiona našlo se 860 kilograma raznog smeća. U čišćenju im se uvijek pridruže i građani, pa su im tako prilikom čišćenja Dravske park šume pomogli i učenici Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole Varaždin.

Pozitiva Samobor

Udruga za održivi razvoj neprofitna je organizacija koja ulaže u održivu budućnost kroz razvijanje osobnih i profesionalnih kompetencija djece i mladih. Ideja im je uključiti građane, posebice mlađe dobi, u lokalne projekte u Samoboru i Svetoj Nedelji. Usto, cilj im je i poticati mobilnost mladih, što rade kao nositelji i partner u okviru programa Erasmus+ i Europskog socijalnog fonda. Rade i na povećanju zapošljivosti ciljanih skupina, razvijanju samozapošljavanja, ali i kulture brige o okolišu i održivom razvoju te promociji zdrave prehrane. Udruga također gradi i uređuje Eko edukacijsku farmu Greenwille na obroncima Samoborskog gorja koja će, uz smještajne kapacitete, sadržavati i pametni staklenik u kojem će djeca i mladi kroz STEM radionice učiti o korištenju tehnologije u biouzgoju.

KLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za Klimu

Ova energetska zadruga osnovana je kako bi pridonijela razvoju energetski neovisnog grada i u tranziciji prema klimatski neutralnom gradu. Žele potaknuti stanovništvo u ulaganje u obnovljive izvore energije, ali i pomoći im u razradi i prijavi projekata na razne natječaje kojima se potiče njihov razvoj. Ideja im je biti pokretač promjena u svojoj lokalnoj zajednici te mjesto za sva pitanja vezana za energiju, klimu, kvalitetu života... Putem svoje Facebook stranice također dijele niz savjeta kojima pomažu u očuvanju energije, poput onog koliko često treba očistiti grijač u bojleru kako bi trošili manje energije za zagrijavanje vode, a time i smanjili račune. Dio su i projekta "Living streets" – "Žive ulice", koji financira program EUKI (Europska klimatska inicijativa) njemačkog Saveznog ministarstva okoliša, zaštite prirode i nuklearne sigurnosti. Jedan od glavnih ciljeva je eksperimentirati s intervencijama u javnom prostoru kako bi stambene blokove transformirali u održivo mjesto po mjeri građana.

Udruga Zeleni Osijek

Aktiviranje građana kako bi zaštitili prirodu i okoliš glavni je cilj i ove udruge, ali i unaprjeđenje kvalitete življenja kroz zagovaranje, promociju i primjenu ekološki opravdanih tehnologija i održivog razvoja. Svoj su rad članovi udruge započeli raznim organiziranim akcijama čišćenja, ozelenjavanja, biciklijadama... a tijekom godina su ga proširili na dugoročnije programe, poput uspostavljanja Zelenog telefona koji služi kao servis građanima za dobivanje informacija, prijavljivanje problema i nepravilnosti i pokretanje inicijativa, no proveli su i niz projekata na temu zaštite prirode i razvoja ekoturizma na području PP Kopački rit, Regionalnog parka Mura-Drava i Prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Energetika, transport i otpad smatraju ipak jednim od prioritetnih područja djelovanja, pa tako organiziraju i tribine na kojima prezentiraju nove tehnologije i govore o potencijalima njihove primjene.

Prijatelji životinja

Ova neprofitna nevladina udruga osnovana je još 2001. godine s ciljem promoviranja zaštite i prava životinja te vegetarijanstva, odnosno veganstva, kao etički, ekološki i zdravstveno prihvatljivog životnog stila. Danas se udruga bavi cijelim nizom važnih pitanja, a tijekom godina su postali prepoznatljivi u društvu kao motor promjene ne samo kada je riječ o pravima životinja, nego i o održivom načinu življenja, ekologiji, veganstvu... Također, udruga je danas članica EVU, Eurogroup for Animals, ECEAE, FFA, IAFC i OIPA.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 16.12.2021., Zagreb - Udruga Prijatelji zivotinja ove godine slavi 20. rodjendan. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

Zelena Istra

Zelena Istra je neprofitna udruga građana koja se zalaže za zaštitu okoliša i prirodnih bogatstava te društvenu pravdu. Djeluje već više od 20 godina te kroz cijelo to razdoblje aktivno sudjeluje u izgradnji demokratskog, solidarnog i okolišno održivog društva. Među ključnim ciljevima Zelene Istre su održivi razvoj i okolišna demokracija, a zalažući se za to udruga je postala jedna od vodećih organizacija za zaštitu okoliša u Hrvatskoj. Zelena Istra zagovara participativne oblike upravljanja javnim dobrima i uslugama, nasuprot njihove privatizacije, te potiče sudjelovanje javnosti u procesima donošenja odluka. "Aktivni smo u lokalnoj zajednici s našim programima, projektima i kampanjama podizanja svijesti. Građani Pule i Istarske županije prepoznaju nas po našem servisu podrške u rješavanju okolišnih problema, Zelenom telefonu, kao i brojnim kampanjama vezanim uz odvojeno prikupljanje, smanjenje količina i recikliranje otpada, zdravu hranu i urbano vrtlarenje te zaštitu prirodnih bogatstava", poručuju iz Zelene Istre.

SUMA – Udruga za održivi razvoj

Udruga osnovana u Podravskim Sesvetama započela je organizirati aktivnosti početkom 2020. godine. Prvo su to bile radionice neformalnog obrazovanja s naglaskom na područja koja se smatraju važnim za život mladih, ali se nedovoljno uče u obrazovnim institucijama. Iz udruge ističu kako je njihova osnovna zadaća promoviranje održivog razvoja u pogledu društvene održivosti, ekonomske održivosti i održivosti prirode aktiviranjem mlađe populacije u manjim sredinama.