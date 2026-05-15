Udruga Toma Ilirik organizira jedinstvenu donatorsku večer: 'Želimo nastaviti arheološka istraživanja na području Vrane'

U jedinstvenom ambijentu u Maškovića hanu 12. lipnja održat će se donatorska večer u organizaciji Udruge Toma Ilirik, s ciljem potpore radu udruge i nastavku arheoloških istraživanja na području Vrane. Događaj počinje u 20 sati, a organizatori najavljuju večer ispunjenu kulturno-umjetničkim sadržajem, tradicijom i humanitarnim duhom.

Posjetitelje će po dolasku dočekati crveni tepih i službeno fotografiranje, nakon čega slijedi bogat program u kojem sudjeluju renomirani izvođači i folklorne skupine. Pred publiku će stati FA Jedinstvo Split, Folklorna skupina Hrvatske katoličke župe Main-Taunus/Hochtaunus, te etno grupa Čuvarice, koji će svojim nastupima predstaviti bogatstvo hrvatske tradicijske kulture i glazbene baštine.

Organizatori ističu kako je cilj večeri okupiti sve one koji žele pridonijeti očuvanju kulturne i povijesne baštine Vrane te podržati daljnji rad na arheološkim istraživanjima koja imaju značajnu vrijednost za lokalnu zajednicu i hrvatsku kulturnu povijest. Donacija za sudjelovanje iznosi 100 eura po osobi, a svi zainteresirani svoj dolazak mogu potvrditi putem e-mail adrese iliriktoma@gmail.com ili na broj telefona 091 400 3253. Iz Udruge Toma Ilirik pozivaju građane, donatore i ljubitelje kulturne baštine da postanu dio ove posebne večeri i zajedno doprinesu očuvanju vrijednog povijesnog nasljeđa Vrane.