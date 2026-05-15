Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTPORA RADU UDRUGE

Udruga Toma Ilirik organizira jedinstvenu donatorsku večer: 'Želimo nastaviti arheološka istraživanja na području Vrane'

Foto: Udruga Toma Ilirik
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
15.05.2026.
u 17:50

Posjetitelje će po dolasku dočekati crveni tepih i službeno fotografiranje, nakon čega slijedi bogat program u kojem sudjeluju renomirani izvođači i folklorne skupine

U jedinstvenom ambijentu u Maškovića hanu 12. lipnja održat će se donatorska večer u organizaciji Udruge Toma Ilirik, s ciljem potpore radu udruge i nastavku arheoloških istraživanja na području Vrane. Događaj počinje u 20 sati, a organizatori najavljuju večer ispunjenu kulturno-umjetničkim sadržajem, tradicijom i humanitarnim duhom.

Posjetitelje će po dolasku dočekati crveni tepih i službeno fotografiranje, nakon čega slijedi bogat program u kojem sudjeluju renomirani izvođači i folklorne skupine. Pred publiku će stati FA Jedinstvo Split, Folklorna skupina Hrvatske katoličke župe Main-Taunus/Hochtaunus, te etno grupa Čuvarice, koji će svojim nastupima predstaviti bogatstvo hrvatske tradicijske kulture i glazbene baštine.

Organizatori ističu kako je cilj večeri okupiti sve one koji žele pridonijeti očuvanju kulturne i povijesne baštine Vrane te podržati daljnji rad na arheološkim istraživanjima koja imaju značajnu vrijednost za lokalnu zajednicu i hrvatsku kulturnu povijest. Donacija za sudjelovanje iznosi 100 eura po osobi, a svi zainteresirani svoj dolazak mogu potvrditi putem e-mail adrese iliriktoma@gmail.com ili na broj telefona 091 400 3253. Iz Udruge Toma Ilirik pozivaju građane, donatore i ljubitelje kulturne baštine da postanu dio ove posebne večeri i zajedno doprinesu očuvanju vrijednog povijesnog nasljeđa Vrane.
Fotografije slamaju srce: Ovako danas izgledaju psi spašeni iz kuće strave
Ključne riječi
donatorska večer Arheološka istraživanja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

VISOKORIZIČAN POTHVAT

Hrvatski piloti koji su, riskirajući živote, u jednom danu obogatili HRZ za još dva MiG-a: '4:0 za nas'

Samo sedam mjeseci nakon što je 25. listopada 1991., pilot Rudolf Perešin MiG-om 21 preletio iz JNA u Austriju, sletjevši na aerodrom u Klagenfurt, a u veljači 1992. godine na isti se, hrabri pothvat odlučio i pilot Danijel Borović, uslijedio je dvostruki prelet MIG-ova JNA u Hrvatsku. Na današnji dan, 15. svibnja 1992. godine, uspješno sletjevši na aerodrome u Zagrebu i Splitu, piloti Ivica Ivandić i Ivan Selak ojačali su Hrvatsko ratno zrakoplovstvo za dva nadzvučna 'lovca' iz sastava bivše JNA

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!