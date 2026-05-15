Ministar Božinović: 'Integracija Roma na ovom mora početi, problemi se gomilaju desetljećima'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je u Međimurskoj županiji održao radni sastanak sa županom Matijom Posavcem, ravnateljima ustanova socijalne skrbi i Policijskom upravom međimurskom, uz sudjelovanje ministara Radovana Fuchsa i Alena Ružića, javlja MUP.

Govoreći o problemima vezanim uz romsku zajednicu, ministar Božinović je istaknuo da se oni gomilaju desetljećima te da se rješenja ne mogu pronaći preko noći, ali postoji politička volja i intenzivna koordinacija svih nadležnih institucija. „Nama nisu cilj nikakvi politički bodovi, već konkretni rezultati. Društvo mora biti socijalno osjetljivo, ali i jasno u zaštiti pravila po kojima živimo, a pogotovo ako govorimo o redu i sigurnosti”, rekao je ministar Božinović.



Naglasio je da velik dio romske populacije i dalje ne završava osnovnu, a još manje srednju školu. „Moramo kao odgovorne institucije učiniti sve da djeca završavaju školu jer time dobivaju veću šansu za normalan život”, poručio je. Istaknuo je da su u proteklom razdoblju najveći pomaci napravljeni na području zapošljavanja Roma zahvaljujući jakom angažmanu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.



„Imali su niz aktivnosti, razgovore s poslodavcima i lokalnom zajednicom, dio edukativnih programa motivacije pripadnika etničke manjine za programe zapošljavanja, povezivanja s tržištem rada i profesionalnog usmjeravanja. Najvažniji korak prema integraciji je posao i osjećaj da se može svojim radom prehraniti sebe i obitelj”, kaže ministar Božinović. Međimurska županija i dalje spada među najsigurnije u Hrvatskoj, no policija bilježi povećanje kaznenih djela i prekršaja u romskim naseljima i njihovoj okolici. Građani imaju pravo sigurno živjeti, a mi smo tu da im to osiguramo, naglasio je.



Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da u provedbi socijalnih mjera nema stigmatizacije, a svi korisnici socijalnih prava su promatrani kao osobe u potrebi. Govoreći o uvođenju digitalnih oblika isplate socijalnih naknada, rekao je da će dio sredstava i dalje biti dostupan u gotovini. „Digitalna sredstva će uvijek biti u značajnom dijelu, a to smatramo barem 30 posto, dostupna u gotovini”, kaže ministar Ružić.

Država raspolaže podacima koji pokazuju porasti prijava obiteljskog nasilja u vrijeme isplate socijalnih naknada. Preventivno djelovanje nema alternative, a ekonomska kontrola je najsnažniji predskazatelj femicida, poručio je.Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs upozorio je da značajan broj romske djece napušta školovanje već u šestom ili sedmom razredu osnovne škole, zbog čega je nužno dodatno raditi na njihovu uključivanju u obrazovni sustav, osobito kroz predškolski odgoj.Treba učiniti sve dazavrše bar osnovnu školu, a onda ih s raznim metodama stimulacije upisati u srednju školu i dovesti do prvog zanimanja s kojim se mogu uključiti na tržište rada. "Cilj nam je što više visokoobrazovanih, a trenutno imamo pedesetak studenta romske nacionalnosti na visokoškolskim institucijama”, kaže ministar Fuchs.Međimurski županizvijestio je da trenutno Međimurje ima stopu nezaposlenosti od 3,1 posto i 402 radno sposobna korisnika zajamčene minimalne naknade iz romske nacionalne manjine. Prije godinu dana ih je bilo preko 600, tako da očito pronalaze put kroz aktivnosti i projekte Zavoda za zapošljavanje, gdje su obvezani ili motivirani da idu na tržište rada”, kazao je. U Međimurju je trenutno 1013 korisnika zajamčene minimalne naknade, od kojih je 80 posto pripadnika romske manjine. Uvođenje digitalne kartice će sigurno omogućiti da se transparentno kontrolira trošenje sredstava, ističe župan Posavec.