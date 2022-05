UŽIVO Prosvjed Udruge Franak: Građani skandiraju 'bande, lopovi' i 'vratite nam pare'

Udurga Franak prosvjedovala je na Zrinjevcu jer, kako navode, četiri godine nakon pravomoćnosti kolektivne presude u slučaju Franak, još uvijek na najvišem sudu nije odgovoreno na pitanje ništetnosti ugovora s valutnom klauzulom CHF.

Snimila Valentina Wiesner

- Jedini lijek protiv nepravomoćne kamate je ništavnost ugovora u kreditu. Nema predaje. Idemo dalje do konačne odluke jer svi ugovori o švicarskim francima su ništavni - rečeno je na konferenciji.

- Udruga Franak postoji 11 godina. Pravomoćna presuda postoji 4 godine. Mi još uvijek nemamo riješena pravna pitanja. Zašto Vrhovnom sudu treba toliko vremena? Zakon o obveznim odnosima je vrlo jasan - kazao je Goran Aleksić te je optužio hrvatsku Vladu za lažni iskaz.

- Vlada na čijem je čelu Andrej Plenković je izdala 55 tisuća građana. Kako je Europska komisija dala pozitivno mišljenje, a naša vlada je stala protiv svojih građana. Sramota! Lopovi su i Vlada i HNB i banke - ustvrdio je Aleksić.

Na skandiranje jednog od organizatora "što možemo poručiti Vladi", građani su vikali "lopovi" i "vratite nam pare". Aleksić je naveo da je jedan od dokaza da nisu obeštećeni to što im nisu vraćane preplaćene kamate, kao ni to što im nisu preplaćena razlika tečaja. Istaknuo je da im se na sve to što su preplatili mora isplatiti i zatezna kamata.

- Plenkovićeva vlada je najgora vlada u povijest Republike Hrvatske. Prije ovog prosvjeda uputili smo prosvjedne zahtjeve Vrhovnom sudu, Vladi Republici Hrvatske i HNB-u - kazao je Goran Aleksić i podsjetio ako su ništavni ugovori onda su ništavni i aneksi ugovora.

Video snimila: Valentina Wiesner

Počeli su se okupljati građani, među njima su i saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja te saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić.

"Pitajte zašto pomažu bankama u pljački stoljeća"

Udruga Franak je na svojem Facebooku pozvala građane da dođu na prosvjed.

" Pokažimo da znamo što nam rade godinama HNB, Vlada RH, a sada neočekivano i Sud EU! Na okupljanju ćemo javno iskazati svoje nezadovoljstvo zbog višegodišnje podrške HNB-a i Vlade RH bankarima lopovima, kao i nezadovoljstvo radom Suda EU koji nas je ostavio na cjedilu. Lažno svjedočenje Vlade RH na Sudu EU neoprostivi je čin izdaje, i kazneno djelo! Vrhovnom sudu ćemo poručiti da je njegova sporost uzrokovala i konverziju, i pravnu nesigurnost zbog konverzije! Mi nećemo odustati od borbe sve dok traje bezakonje koje omogućuje bankarima zadržavanje opljačkanog novca! ", navodi se u pozivu udruge Franak.