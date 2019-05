Učiteljica ponizila šestogodišnjakinju: Ostala bez novaca za obrok pa ju vratila na kraj reda

U Indiani (SAD) je šestogodišnja djevojčica, Anya Howard, doživjela poniženje od strane učiteljice koja ju je vratila na kraj reda nakon što na svojem računu za jelo nije imala dovoljno novaca da plati topli obrok.

Svoju priču je djevojčica ispričala za DailyMail, zajedno sa svojim djedom koji je umirovljeni učitelj.

- Kada mi je pričala o tome, bila je više nego tužna. To je vrlo ponižavajuće za šestogodišnjaka- objasnio je njezin djed, Dwight Howard. Dodaje kako je to bilo nepotrebno i da do tog incidenta ne bi došlo da je škola na vrijeme obavijestila roditelje kako je račun za jelo od njihovog djeteta skoro prazan.

- Čekali su dok više nije bilo novaca gore i tome onemogućili djetetu da jede odmah, nego je morala na kraj reda ići i čekati sendvič- kazao je Anyain djed.

O ovom se slučaju oglasila i škola koja kaže kako nije neuobičajeno da se djetetu posluži takav alternativni obrok u slučaju nedostatka novaca na računu za jelo.

- Svaki puta kada se to dogodi, naše osoblje pazi da diskretno riješi tu situaciju- kazao je dr. Kent DeKoninck, upravnik u Greenwood Community.

Ovaj cijeli slučaj potaknuo je školu da donese odluku kako od narednog tjedna više neće dopustiti da računi za jelo od djece odu u minuse te će u slučaju nedostatka novaca odmah dobiti mlijeko i sendvič.