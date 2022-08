'Učinio sam to jer mi je kredit u švicarcima jeo cijelu plaću i nisam mogao uzdržavati obitelj'

Učinio sam to i žao mi je. To sam napravio prije sedam godina, a tada mi je supruga bila bez posla, imali smo dvoje malodobne djece i ja sam tako pokušao osigurati sredstva za obitelj. Bio sam tada zaposlen, no imali smo kredit u švicarcima, a na taj je kredit odlazila gotovo cijela moja plaća. Nismo imali dostatnih sredstava za život i zato sam učinio to za što me se tereti. Inače ne činim kaznena djela. U međuvremenu sam sredio život, radim u inozemstvu i kada ovo završi taj me posao čeka. Nitko me nije kontaktirao od oštećenika niti tražio da im nadoknadim štetu - branio se K.M. (49) koji je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od četiri godine zbog prevare.

Prema presudi, oduzima mu se i 12.000 kuna protupravno stečene imovinske koristi.

Prema optužnici, teretio se da je od 12. siječnja do 13. veljače 2015. preko interneta podigao više kratkoročnih kredita koje je davalo jedno trgovačko društvo. Radilo se pozajmicama od 1000 kuna s kamatom od 200 kuna, a rok vraćanja tog novca bio je 30 dana.

Da bi se prijavilo za kredit, bilo je potrebno priložiti osobnu iskaznicu te platnu listu, a prema optužnici, K.M. se teretio da je preinačio platne liste na tuđa imena, a potrebne podatke uzeo je iz evidencije zaposlenika Gradske plinare Zagreb u kojoj je radio kao administrator.

Na platnim listama je naveo tvrtke u kojima oni čija je imena na njima naveo nisu bili zaposleni, a novac je mimo njihovog znanja isplaćivan na brojeve tekućih računa za koje oni nisu znali. Spomenuto trgovačko društvo mu je odobrilo brze kredite, ne sumnjajući u istinitost pribavljenih podataka, a K.M. je tako isplaćeno ukupno 12.000 kuna. Inače, oštećeno trgovačko društvo nije postavilo imovinsko-pravni zahtjev, a K.M. 12.000 kuna treba uplatiti u proračun.

Prilikom donošenja nepravomoćne presude, sud mu je olakotnom cijenio priznanje, kajanje te to što je neosuđivan, a otegotnim upornost u činjenju kaznenog djela.

>> VIDEO Nevjerojatna priča s Hvara: Par se posvađao, žena otišla pa prijavila mužev nestanak, tražio ga i HGSS