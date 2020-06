'Učim hrvatski, a ove ću godine triput doći na odmor'

Kada sutra poslijepodne na splitski aerodrom sleti avion Eurowingsa iz Düsseldorfa u njemu će doputovati i Daniela Welter. Vjerna hrvatska gošća nije se dala odvratiti od puta. Zbog korone je otkazan let iz Kölna u kojem živi, ali ni trena nije razmišljala o otkazivanju putovanja već se prebacila na prvi najbliži grad iz kojeg je mogla dobiti izravni let u svoje omiljeno odredište.

Pred njom je desetodnevni odmor na otoku Čiovu, koji je posljednjih godina, kako ova vjerna hrvatska gošća kaže, njezina oaza.

Testirana na COVID-19

– Prvi puta sam u Hrvatskoj na ljetovanju bila kao dijete, a vašu sam obalu u protekla dva desetljeća upoznala od Istre do Dubrovnika, no Dalmacija je moj konačni izbor. Točnije, zeleno Čiovo i poseban miris mora i vegetacije na tom otoku. Meni je to nešto najljepše što postoji – ne štedi komplimente simpatična Njemica, kojoj se domaćini ove godine raduju više nego ikad prije.

Uvijek se osjećala kao rado viđen gost, ali sada, kad su stotine tisuća turista otkazale dolazak, prve “postkorona” goste poput gospođe Daniele posebno se iščekuje jer donose nadu turističkim radnicima da nije sve izgubljeno. Našu gospođu Danielu će, recimo, na aerodromu dočekati i vlasnici splitske putničke agencije Expedia-Travel, bračni par Maja i Siniša Juzbašić, koji su joj organizirali putovanje, a u znak pažnje besplatno će je prevesti do Čiova. Za gošću iz Njemačke, s kojom smo kontaktirali dok je obavljala zadnje pripreme za odmor u Hrvatskoj, to je iznenađenje. Ne krije, inače, da se malo kad radovala Čiovu kao sada, nakon mjeseci s koronavirusom.

– Iza nas je neobično razdoblje nakon kojega bi svima dobro došao odmor. Ali, nažalost, mnogi su Nijemci odustali od ljetovanja u inozemstvu, pa i od Hrvatske. Brojni su me poznanici pitali zar se ne bojim putovati. Kako bih se bojala kad putujem tamo gdje volim biti? Osim toga, vi u Hrvatskoj ste se hrabro nosili s pandemijom i ne bojim se virusa. Radim u domu za starije osobe i triput sam testirana na COVID-19 i sva tri puta bila sam negativna. U Njemačkoj se strogo pridržavam mjera, a tako ću se ponašati i na Čiovu. Objavljivat ću i slati iz Hrvatske lijepe fotografije i možda još nekoga ohrabrim da dođe – kaže ta ambasadorica hrvatskog turizma, kojoj će ovo biti prvi, ali ne i posljednji, posjet Hrvatskoj ove godine.

U zemlju u kojoj se, kako kaže, osjeća divno, opušteno i jako sigurno, vratit će se već u rujnu. Posjetit će prijateljicu u Crikvenici, a u vrijeme adventa planira u Zagreb. U Zagreb će povesti i prijatelje.

– Zagreb je čaroban u prosincu, želim da ga i oni upoznaju – kaže Daniela i otkriva da su je u Hrvatskoj osvojili tim redom – ljudi, priroda, hrana i glazba.

Muke s izgovorom

U njemačkom domu te socijalne radnice često se čuju Petar Grašo, Oliver, Parni valjak. Osim melodije, Daniela odnedavno razumije i tekst. Vrijeme korone iskoristila je, naime, za učenje hrvatskog jezika.

– Mogu vam reći, ide mi dobro i puno sam naučila. Hrvatski mi je otprije u uhu, svladavam gramatiku i vokabular bez problema, samo me muče izgovor i naglasak. Srećom, imam dobrog učitelja iz Zagreba s kojim više od sto dana učim hrvatski preko interneta i WhatsAppa – otkriva gospođa Daniela, koja je već dogurala i do čitanja knjiga na hrvatskom.

Najviše voli Sanju Pilić i Anu Bilić. Učenje hrvatskog otvorilo joj je novi pogled na zemlju koju voli i o kojoj s oduševljenjem već godinama priča svojim prijateljima i znancima kao o najljepšoj na Mediteranu. A bit će, kaže, i vrlo praktično sad kada iz svog apartmana ode do tržnice, kafića, u trgovinu… Tim više što, kako je primijetila posljednjih godina nove generacije na Jadranu sve više koriste samo engleski. Znanje hrvatskog može joj samo uljepšati dane kod nas, a već je u Kölnu isplanirala kako će oni izgledati. Opuštanju i uživanju u svakodnevici Čiova bit će posvećen veći dio odmora, ali posjetit će i Trogir, a jedan dan rezerviran je i za izlet u Split.

– Već se vidim kako se na Čiovu ukrcavamo na brod za izlet u Split. Tome se svaki put iznova jako veselim – kazala nam je uoči puta u Hrvatsku raspoložena, odana hrvatska gošća iz Njemačke.