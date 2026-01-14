Ukrajinski Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) i Specijalizirano tužiteljstvo za borbu protiv korupcije (SAPO), koji su nedavno zbog korupcije optužili bliske suradnike ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, sada su otvorili istragu i protiv poznate političarke Julije Timošenko i njene oporbene stranke Domovina.
„Vođa jedne političke stranke u ukrajinskom parlamentu (Verhovna Rada) nudio je mito drugim zastupnicima u zamjenu za glasove“ - izvijestili su ukrajinski Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) i Specijalizirano tužiteljstvo za borbu protiv korupcije (SAPO). Iako agencije za borbu protiv korupcije nisu imenovale zastupnika niti stranku, izvor iz policije rekao je za Kyiv Independent da NABU i SAPO provode pretrese ureda stranke Batkivščina (Domovina).
Nakon bliskih suradnika Volodimira Zelenskog ukrajinska antikorupcijska tijela sada istražuju i poznatu Juliju Timošenko
Stranku Batkivščina predvodi upravo bivša premijerka Julija Timošenko, koja je trenutačno podosta kritična prema aktualnoj ukrajinskoj vlasti. Timošenko je potvrdila pretrage u objavi na Facebooku 14. siječnja i ustvrdila da one "nemaju nikakve veze sa zakonom ili legalnošću".
Komentara 2
Postoji li itko u Ukrajini a da nije korumpiran? 🤣😂
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Kada je protiv Julije 2011 pokrenut postupak za kriminal i korupciju svi zapadni poltičari su vrištali da se protiv nje vodi nepravedan i namješten postupak kojeg je pokrenuo Januković. Evo i za vrijeme Zelenskog se opet vodi postupak protiv Julije. Bas me zanima što će reći zapadni političari. 🤣😂