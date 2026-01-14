Nakon bliskih suradnika Volodimira Zelenskog ukrajinska antikorupcijska tijela sada istražuju i poznatu Juliju Timošenko

Ukrajinski Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) i Specijalizirano tužiteljstvo za borbu protiv korupcije (SAPO), koji su nedavno zbog korupcije optužili bliske suradnike ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, sada su otvorili istragu i protiv poznate političarke Julije Timošenko i njene oporbene stranke Domovina.



„Vođa jedne političke stranke u ukrajinskom parlamentu (Verhovna Rada) nudio je mito drugim zastupnicima u zamjenu za glasove“ - izvijestili su ukrajinski Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) i Specijalizirano tužiteljstvo za borbu protiv korupcije (SAPO). Iako agencije za borbu protiv korupcije nisu imenovale zastupnika niti stranku, izvor iz policije rekao je za Kyiv Independent da NABU i SAPO provode pretrese ureda stranke Batkivščina (Domovina).