OTVORENE ISTRAGE

Nakon bliskih suradnika Volodimira Zelenskog ukrajinska antikorupcijska tijela sada istražuju i poznatu Juliju Timošenko

European People's Party Congress in Valencia
Eva Manez/REUTERS
Autor
Danijel Prerad
14.01.2026.
u 22:53

Stranku Batkivščina predvodi upravo bivša premijerka Julija Timošenko, koja je trenutačno podosta kritična prema aktualnoj ukrajinskoj vlasti. Timošenko je potvrdila pretrage u objavi na Facebooku 14. siječnja i ustvrdila da one "nemaju nikakve veze sa zakonom ili legalnošću".

Ukrajinski Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) i Specijalizirano tužiteljstvo za borbu protiv korupcije (SAPO), koji su nedavno zbog korupcije optužili bliske suradnike ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, sada su otvorili istragu i protiv poznate političarke Julije Timošenko i njene oporbene stranke Domovina.

„Vođa jedne političke stranke u ukrajinskom parlamentu (Verhovna Rada) nudio je mito drugim zastupnicima u zamjenu za glasove“ - izvijestili su ukrajinski Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) i Specijalizirano tužiteljstvo za borbu protiv korupcije (SAPO). Iako agencije za borbu protiv korupcije nisu imenovale zastupnika niti stranku, izvor iz policije rekao je za Kyiv Independent da NABU i SAPO provode pretrese ureda stranke Batkivščina (Domovina).

Ključne riječi
korupcija Volodimir Zelenski Julija Timošenko

Komentara 2

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
23:20 14.01.2026.

Kada je protiv Julije 2011 pokrenut postupak za kriminal i korupciju svi zapadni poltičari su vrištali da se protiv nje vodi nepravedan i namješten postupak kojeg je pokrenuo Januković. Evo i za vrijeme Zelenskog se opet vodi postupak protiv Julije. Bas me zanima što će reći zapadni političari. 🤣😂

SE
Serengeti
23:14 14.01.2026.

Postoji li itko u Ukrajini a da nije korumpiran? 🤣😂

Želite prijaviti greške?

