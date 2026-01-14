Sukob u upravi JANAF-a zbog Veseličine privatne tvrtke

U JANAF-u je, sudeći po svemu dostupnome u javnosti, izbio sukob u upravi i to, kako izgleda, između predsjednika uprave Stjepana Adanića i člana Vladislava Veselice. Oba su člana uprave poznata u javnosti zbog frekventnog pojavljivanja u medijima posljednjih mjeseci, za razliku od trećeg člana, Ivana Barbarića.

U javnosti su se pojavile informacije kako je Vladislav Veselica podnio kaznenu prijavu protiv Stjepana Adanića, što je izašlo u Nacionalu. Za one koji pažljivije prate situaciju oko Jadranskog naftovoda koji je u fokusu javnosti i zbog pregovora s MOL-om oko nastavka ugovora kao i zbog situacije s Naftnom industrijom Srbije, moglo se osjetiti da među dvojicom postoji određeno neslaganje. Vidjelo se to u nekoordiniranosti izjava za javnost oko istih stvari, na očito nekoordiniranim medijskim nastupima. I sada se dogodilo da u jeku pregovora s MOL-om te vjerojatne prodaje NIS-a MOL-u izbija ovakva afera.

Veselica je, prema informacijama kojima barataju mediji poput Nacionala, Adanića prijavio Državnom odvjetništvu, USKOK-u i policiji zbog nezakonitog nadzora korporativne elektroničke pošte, one koja se koristi u JANAF-u. Spekulira se da iza toga stoji Adanić koji je posumnjao da iza plasiranja u medije informacija o mogućem poslu tvrtke u Kazahstanu stoji upravo Veselica. I iz objava o tom projektu istraživanja nafte i plina u toj zemlji moglo se vidjeti da je u prvom planu Adanić dok se Veselica rijetko gdje i spominjao. Veselicu smo upitali za komentar nastale situacije.

– Sve dok sam član Uprave radit ću isključivo vođen interesima JANAF-a, što korespondira i sa zahtjevima Vlade RH koji su apostrofirani danas i jučer prema Upravi, podržavajući sve projekte i postupke koji su od interesa za kompaniju i Republiku Hrvatsku. U ovom trenutku važno je usmjeriti se na razvojne projekte te nastavak kvalitetnih partnerskih odnosa koje smo tijekom proteklog desetljeća razvili s vodećim regionalnim vertikalno integriranim naftnim kompanijama i globalnim traderima. U fokusu je svakako MOL Grupa, s kojom pregovaramo o uvjetima suradnje u 2026. godini te se nadamo ugovoriti značajnije količine u odnosu na one koje smo ugovarali ranijih godina – odgovorio nam je Veselica.

Adanić negira Veseličine tvrdnje da je on naložio nadzor njegove elektroničke pošte ističući kako su kao trgovačko društvo koje je ključni subjekt, a sukladno Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti u obvezi implementirati naprednu razinu kontrole. Pa je tako postavljen i 'DLP sustav koji prepoznaje potencijalne nepravilnosti i ugroze prilikom komunikacije elektronskom poštom, odnosno curenje povjerljivih informacija'.

Adanić tvrdi kako je djelovanje Veselice na njegovom računu elektronske pošte aktiviralo jedan od tih alarma čime se prijavila, kako kaže u izjavama za medije, suspektna aktivnost nadležnim službama unutar društva. I pri tome, ističe, nije povrijeđena zaštita povjerljivih osobnih podataka Vladislava Veselice. Konkretno je taj alarm pokrenulo stavljanje adrese vanjskog primatelja elektronske pošte u polje skrivenog primatelja, BCC, a sukladno internim aktima vanjski primatelji ne bi smjeli imati pristupa toj pošti.

Adanić tvrdi kako je kao predsjednik uprave imao potpuno pravo znati kome drugi član uprave šalje elektronsku poštu putem skrivenog polja te da se nije radilo o nadzoru. Adanić je bio prozvan i da nije primjereno reagirao na anonimnu prijavu o nepravilnostima u poslovanju prijašnjeg vodstva Terminala Žitnjak braneći se da su provedene interne istrage i postupci te nije utvrđena nikakva nezakonita aktivnost, šteta ili kazneno djelo.

Predsjednik uprave JANAF-a iznio je još jednu optužbu protiv Vladislava Veselice, a to je da je otvorio vlastitu tvrtku te ju ubrzo i zatvorio. I doista u Sudskom registru se vidi da je krajem prošle godine otvorio tvrtku Audare d.o.o. ali tvrdi da ju je ubrzo i zatvorio. Za ovo je Veselica poslao i upit Povjerenstvu za sukob interesa koje mu je izdalo negativno mišljenje uputivši ga da napusti upravljačku funkciju te tvrtke, a osnivačka prava prenese na druge osobe. No, on je tvrtku ugasio što bi za kraće vrijeme trebalo biti i vidljivo u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Veselica u izjavama za Jutarnji list navodi kako se nije ogriješio o statut tvrtke niti ugovor koji ima s JANAF-om jer tvrtka nije imala niti OIB, niti žiro račun niti klasifikaciju djelatnosti, a nije se niti bavila poslovnom djelatnošću. – Povjerenstvo ističe kako je člankom 20. ZSSI-a propisano da poslovni subjekt u kojem obveznik ima 5 % ili više udjela u vlasništvu ne može stupiti u poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojem obveznik obnaša dužnost niti smije biti član zajednice ponuditelja ili podisporučitelj u tom poslovnom odnosu, stoga postoji apsolutna zabrana nastanka poslovnih odnosa trgovačkog društva Audare d.o.o. za savjetovanje i usluge s trgovačkim društvom Jadranski naftovod d.d. tijekom cijelog razdoblja obnašanja dužnosti, kao i tijekom 12 mjeseci od prestanka obnašanja iste dužnosti, s pravnom posljedicom ništetnosti pravnih poslova, stoji u mišljenju Povjerenstva koje je otvaranje tvrtke prepoznalo kao sukob interesa, a Veselica kaže da je mišljenje i poslušao.

Međutim, u cijelom slučaju u oči upada jedna informacija, a to je kako i Stjepanu Adaniću i Ivanu Barbariću u proljeće ističu ugovori kao članovima uprave Jadranskog naftovoda koji su potpisani na šest mjeseci. Veselica je navodno cijeli slučaj prijavio i Vladi, nadležno se ministarstvo još nije oglasilo o situaciji u JANAF-u, no prilično je sigurno da će nekog postupanja u ovom slučaju biti. Cijela situacija dolazi u vrlo osjetljivom trenutku ne samo za Jadranski naftovod već i za cijelu energetsku slagalicu u ovom dijelu Europe, pogotovo zato jer pregovore s MOL-om vodi upravo Vladislav Veselica. Svako slabljenje njegova pregovaračkog položaja slabi i šanse JANAF-a da sklopi konačno povoljan i dugoročan ugovor s MOL-om pogotovo zbog najava da bi mađarska kompanija potpisala ugovor na daleko ozbiljnije količine nafte koja bi tekla naftovodom koji počinje u Omišlju.