FOTO/VIDEO Prosvjedi 'Ujedinjeni protiv fašizma', u Rijeci ih dočekala skupina odjevena u crno, u Zadru ih napali bojom

U četri hrvatska grada danas se održao prosvjedni marš u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. U Zagrebu na Trgu kralja Tomislava okupilo se više stotina ljudi, a na terenu je prosvjednike čuvala interventna policija. Kolona je marširala do centra grada uz glasne ovacije i skandiranje: 'Smrt fašizmu, ljubav u komšiluku'. Na Trg bana Jelačića su bez incidenata stigli nešto prije 13 sati.

- Ono što vidimo kao širi neki povod je povećana fašizacija našeg društva, netrpeljivost prema drugima i drugačijima, relativizacija ustaških zločina, korištenje pozdrava "ZDS" koje se ne tolerira samo na ulicama već i iz državnih institucija dakle u Hrvatskom saboru uz svesrdno podržavanje i s najviših razina vlasti, rekla je za HRT Ivona Grgurinović, članica Inicijative "Ujedinjeni protiv fašizma".

Više od tisuću ljudi okupilo se ispred Društvenog centra Rojc u Puli, odakle je krenuo marš "Ujedinjeni protiv fašizma". U koloni su, uz građane svih generacija, bili i istarski župan Boris Miletić, gradonačelnik Peđa Grbin, njegov zamjenik Siniša Gordić, zastupnici Sanja Radolović, Dalibor Paus i Loris Peršurić, piše HRT. Prosvjednici su nosili transparente s porukama poput: "Alergični na fašizam", "Sloboda je jača od straha", "Fašisti paraziti društva". "Danas se u četiri grada okuplja jedan mali dio od većeg dijela jedne strane medalje Hrvatske, a zapravo bi trebala biti sve jedna strana”, rekao je jedan od sudionika marša za HRT.

U Rijeci je povorka započela na Jadranskom trgu te se kretala prema Spomeniku oslobođenja na Delti. Prema pisanju portala Torpedo.media, neposredno prije početka kretanja policija je spriječila mogući sukob između sudionika povorke i skupine od nekoliko desetaka osoba odjevenih u crno. Ta je skupina skandirala parole poput „O Hrvatska nezavisna država“, „Mi Hrvati“ i „Zovi samo zovi“. Intervencijom specijalne policije i redara spriječen je izravni sukob. Dok su se te osobe udaljavale, dio okupljenih uzvratio je intoniranjem pjesme „Ustaše i četnici, zajedno ste bježali“.

U Zadru se organizirao dalmatinski marš, jedna od većih antifašističkih skupova u Dalmaciji, a građani su se okupili na Obali kneza Branimira. Kako je vidljivo na videima lokalnih medija grupa maskiranih mladića odjevenih u crno okupila se i u Zadru, na ulazu na poluotok. Donijeli su transparent, a ondje ih je dočekala interventna policija. Nakratko je došlo do naguravanja, no ono je brzo prestalo i nije preraslo u ozbiljniji sukob. Nakon toga, mladići su skandirali „Zovi, samo zovi“.

Kako javlja HRT u Zadru zabilježen je incident u kojem su dvojica maskiranih muškaraca, s fantomkama na glavi, bacali kugle ispunjene bojom prema sudionicima prosvjeda. Zadaski list piše kako je jedan muškarac uhićen. Zadarska policija je primijenila silu prema jednom muškarcu u crnoj kapuljači koji je razbijao čaše na Trgu te je priveden s mjesta događaja. List također navodi da je prosvjednike dočekala Udruga žena u Domovinskom ratu koja sudjeluje u protuprosvjedu.

Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma", koja okuplja više desetaka organizacija, kolektiva, inicijativa, ali i pojedinaca i pojedinki iz cijele Hrvatske, poziva sve građanke i građane da zajedno marširaju protiv mržnje, nasilja, prijetnji i laži, stoji u priopćenju organizatorica. "Nakon zabraniteljskog ljeta, tenzije, nasilje i strah nisu se smanjili, već su postali nova realnost. Ovim prosvjedom želimo poručiti kako otpor mržnji i lažima postoji, glasne smo i ne bojimo se huškača i nasilnika." stoji u pozivu na marš.