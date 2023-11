U voćnjaku mandarina potvrđen sporni insekticid

Od 20 proizvođača mandarina, u čijim su se voćnjacima u dolini Neretve protekih dana uzimali uzorci plodova i testirali na zabranjeni pesticid klorpirifos, jedan je pao na testu, doznajemo iz Državnog inspektorata. Urod u spornom nasadu tretiranom tim insekticidom procjenjen je na osam do 10 tona te je u tijeku berba i neškodljivo zbrinjavanje plodova putem ovlaštene osobe, dok je u jednom slučaju potvrđena vrijednost aktivne tvari ortofenilfenol koja nije registrirana za primjenu na mandarinama – tvrde iz DIRH-a te dodaju kako poljoprivredna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor, poduzima propisane upravne mjere te pokreće prekršajne postupke.

Rezultat je to, naime, akcije, koja se zbog mandarina, koje su proteklih tjedana vraćene iz Slovenije i Srbije, provela u hrvatskim nasadima kao i otkupnim stanicama i veleprodajnim skladištima u potrazi za izvorom. Zanimljivo, mandarine iz suspektnih pošiljki, kako se tvrdilo, nisu dospjele na hrvatsko tržište. No kako je vraćena pošiljka iz Srbije obuhvaćala plodove čak 15 proizvođača iz doline Neretve, inspekcijom na terenu obuhvaćeno je svih 15 te još pet drugih proizvođača. Tim više što je na temelju inspekcije sljedivosti hrane kod otkupljivača ranije i u jednom skladištu zatečena i pošiljka drugog lota tih istih proizvođača, koja je uzorkovana – te je i ona neškodljivo uklonjena zbog pronalaska klorpirifosa.

POVEZANI ČLANCI:

S obzirom na lošu prodaju mandarina i niske otkupne cijene, čemu su incidenti s klorpirifosom bili dodatni okidač, proizvođači u dolini Neretve ljuti su na kolege koji se "igraju" s ljudskim zdravljem, ali i ugledom netervanskih mandarina koje su i naš zaštićeni proizvod na razini EU. Iz udruge Neretvanska mladež kazali su kako 99% proizvođača, a u neretvanskoj dolini ih je oko 1500, koriste isključivo dozvoljena sredstva za zaštitu bilja. Klorpirifos je od lani zabranjen u Srbiji (osim za šećernu repu), dok ga EU, pa i Hrvatska brane od 2020. zbog dokazane genotoksičnosti, odnosno neurotoksičnosti.

Stručnjaci tvrde kako je u mandarinama potvrđena zaista niska razina klorpirifosa, gotovo neznatna, no kako je sporni pesticid zabranjen tolerancija je nula. Zbog sve zelenijih ciljeva i strategije "Od polja do stola" u EU je, naime, sve duža lista zabranjenih sredstava u poljoprivredi pa tako i sve izraženiji unosan šverc i njihova nezakonita primjena. Nedavno je u globalnoj akciji Europola Srebrna sjekira VIII, usmjerenoj na lažne i ilegalne pesticide, samo u prva četiri mjeseca 2023. zaplijenjeno 2040 tona ilegalnih pesticida, što je najveća zapljena do sada.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Beroš o slučaju iz Rijeke: 'Može se raditi o podmetanju ili nenamjernoj grešci'