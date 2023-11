Mandarine s opasnim insekticidom: Pitali smo hrvatsku inspekciju zašto i kod nas nije bilo obavijesti

Sustavom brzog uzbunjivanja u EU (RASFF) upozorava nas se na smrznuto lišće limete za koje ne znamo ni tko ga ni kako koristi, ali ne i na domaće mandarine s pesticidom. Nemoguće je da je netko iz doline Neretve izvezao mandarine za koje se u Sloveniji i Srbiji pokazalo kako sadrže nedopuštene količine ostataka insekticida klorpirifosa, a da barem dio nije završio i na hrvatskom tržištu. Koga se to štiti, samo su neki od komentara ljutitih potrošača koji tek sad nisu na čistu jesu li mandarine koje ovih dana kupuju na domaćem tržištu zdravstveno ispravne. Prodaju se na svakom koraku, a sa štandova u priobalju i na kontinentu i uz prometnice "vrište" rukom ispisane reklame kako su tako "zdrave da im se i kora može jesti". No obavijesti da je povučena ijedna "šarža" s domaćeg tržišta nije bilo, a Slovenci su ih vratili s granice, Srbi – čak dvaput. Tolerirana količina ostataka zabranjene aktivne tvari klorpirifos u EU, pa i Hrvatskoj, iznosi 0,01 mg/kg voća, no kod susjeda je završilo u omjerima 0,033, odnosno 0,044 mg/kg. Riječ je o organofosfatnom insekticidu koji se koristi u poljoprivredi za ubijanje brojnih štetočina, uključujući insekte i crve, ali je iznimno opasan za ljude i druge toplokrvne organizme. Pošiljke sa spornim voćem vraćene su tako u Hrvatsku i naloženo je njihovo uništenje budući da predstavljaju potencijalni rizik za život i zdravlje ljudi koji bi voće konzumirali.

Klorpirifos-etil od lani je zabranjen i u Srbiji (osim za šećernu repu), dok ga EU, pa i Hrvatska brane od 2020. No javna je tajna kako zabranjene pesticide neki hrvatski poljoprivrednici švercaju iz BiH, donedavno i iz Srbije – tvrdeći kako zamjenske "juhice" ne djeluju pa je prema dostupnim podacima, samo u prvih sedam mjeseci lanjske godine u nas zaplijenjeno 4420 l i 157 kg ilegalnih i/ili krivotvorenih sredstava za zaštitu bilja. Hrvatska, naravno, u tome nije usamljena. Zbog sve zelenijih ciljeva i strategije "Od polja do stola" u EU je sve duža lista zabranjenih sredstava u poljoprivredi te sve izraženiji unosan šverc i njihova nezakonita primjena. Nedavno je tako objavljeno kako je u globalnoj akciji Europola Srebrna sjekira VIII., usmjerenoj na lažne i ilegalne pesticide, samo u prva četiri mjeseca ove godine zaplijenjeno 2040 tona ilegalnih pesticida, što je najveća zapljena do sada.

Iz trgovačkih lanaca s kojima smo kontaktirali kažu kako su na njihovim policama zdravstveno ispravne mandarine i nije bilo povlačenja. Iz Enna Fruita, koji je naš najveći otkupljivač voća i povrća, kažu kako ni oni nisu imali povrata robe radi nedozvoljenih pesticida. Tvrde kako su svi njihovi dobavljači detaljno upoznati s važećom regulativom i obvezni su je se pridržavati. Svoje poljoprivrednike savjetuju i prate proizvodnju tijekom cijele sezone, poručuju. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), koja je kontakt-točka za procjenu rizika u HR RASFF sustavu, ove je godine, kažu, zaprimila dva zahtjeva za inicijalnu procjenu rizika za dvije pošiljke mandarina vraćene u RH. U njima je utvrđena razina klorpirifosa "neznatno iznad razine određivanja (LOQ)", što znači da je riječ o vrlo maloj količini.

– Pesticid klorpirifos je od 2020. godine zabranjen za uporabu na području EU zbog genotoksičnog potencijala i razvojne neurotoksičnosti kod sisavaca te za njega više nisu postavljene toksikološke referentne vrijednosti. U slučaju mandarina moramo uzeti u obzir i da se kora proizvoda guli prije konzumacije, što dodatno smanjuje mogućnost izloženosti pesticidu. Stoga se radi o isključivo maksimalnoj razini zaštite zdravlja potrošača (poglavito male djece kao najosjetljivije kategorije) – kažu iz HAPIH-a te dodaju kako ove godine (osim vraćenih pošiljki kod kojih su procjenjivali rizik) i lani u nas nije bilo slučajeva u kojima je utvrđen klorpirifos u mandarinama. Ipak, prošle godine je bilo slučajeva u kojima su bili uključeni drugi agrumi (u šest navrata naranče, u dva limuni, u jednom grejp) te je u svakom od tih slučajeva s utvrđenim klorpirifosom postupak bio isti.

– Porijeklo svih tih navedenih proizvoda nije bilo hrvatsko – ističu iz HAPIH-a. Što se tiče obavijesti za potrošače, one se, tvrde, šalju samo kad je proizvod detektiran kao prisutan na tržištu Republike Hrvatske te su potrebne mjere povlačenja/opoziva, a to je u nadležnosti Državnog inspektorata RH.

Na upit Večernjeg lista odgovaraju kako su zaprimili obavijest da se u RH vraćaju mandarine koje nisu prošle kontrolu granične inspekcije Srbije te su sanitarna i poljoprivredna inspekcija obavile inspekcijske nadzore. Utvrđeno je da je veći dio vraćenih pošiljki neškodljivo zbrinut, a za dio koji se nalazio u skladištu otkupljivača sanitarna inspekcija naredila je zabranu prometa i neškodljivo zbrinjavanje. Na temelju inspekcije sljedivosti hrane kod otkupljivača mandarina utvrđeno je da su se u vraćenim pošiljkama nalazile mandarine 15 poljoprivrednih proizvođača, a kako je na skladištu zatečena i pošiljka drugog lota istih tih proizvođača – i ona je službeno uzorkovana.

– Utvrđeno da i ona sadrži nedozvoljeni pesticid te je naređeno neškodljivo zbrinjavanje zatečenih proizvoda, a kupac je obaviješten o navedenom – tvrde iz DIRH-a te dodaju kako je sanitarna inspekcija provela i dodatno uzorkovanje još 12 uzoraka iz otkupnih centara.

– Analizom je utvrđeno da je 11 uzoraka sukladnih, a za jednu otpremljenu nesukladnu pošiljku sanitarna inspekcija poduzima upravne i prekršajne mjere zbog stavljanja na tržište zdravstveno neispravne hrane – odgovaraju iz DIRH-a.

Poljoprivredna inspekcija na poljoprivrednim površinama provela je pak uzorkovanje 20 uzoraka mandarina različitih proizvođača uključujući i sve one poljoprivredne proizvođače čije su mandarine bile sadržane u vraćenim pošiljkama.

– Od 20 uzoraka do sada su zaprimljena tri ispitna izvješća, od kojih je u jednom slučaju potvrđena aktivna tvar klorpirifos, a zatečena količina proizvoda u skladištu neškodljivo je zbrinuta pod nadzorom inspekcije. U daljnjem postupku poljoprivredna inspekcija poduzima zakonom propisane upravne i prekršajne mjere vezano uz pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja i stavljanje na tržište zdravstveno neispravne hrane – ističu te naglašavaju kako nijedna sporna pošiljka nije stavljena na tržište RH.

Neretvanski voćari ogorčeni su pak negativnim publicitetom koji dobivaju njihove mandarine zbog pojedinaca koji se ne drže pravila, kupuju ga u BiH ili još troše stare zalihe. Neretvanske mandarine, tvrde, uzgaja više od 4000 OPG-a, obrta... Neki imaju i samo desetak stabala, no samo ih je stotinjak ozbiljnih, većih, koji imaju i Global GAP certifikat i drže se svih pravila, što znači da se kod njih kontrolira baš sve, od zemlje, lišća, plodova... nadalje tijekom cijele godine – i često.

– Nije problem klorpirifos, koji je nađen doista u neznatnim količinama, priča. Stvar je u tome da je pretoplo i previše vlage pa mandarine zbog toga prebrzo dozrijevaju i na udaru su nametnika poput voćne muhe, jer je država ove godine ukinula program sterilnih mužjaka kako bi se populacija smanjila. A kad je toplo i pol Europe je u kratkim rukavima, ljudi i ne kupuju mandarine koje su voćka za hladnije dane. Zbog svega toga otkupna cijena mandarina pala je već na 0,25 centi pa imamo ogromne gubitke, više od 30% po hektaru u odnosu na uloženo. Ne samo da će puno mandarina ostati neobrano nego će iduće godine biti deseci novih zapuštenih hektara na kojima se one više neće obrađivati, a država se pobrinula da mnoge već sada izbriše iz ARKOD-a pa ne mogu ni prodavati svoje plodove – kazao nam je voćar Neven Mataga.

