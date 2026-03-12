Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PARALELNA STRUKTURA MOĆI

Predsjednika bira narod, ali glavnu riječ imaju vjerski vođa i garda

Autor
Hassan Haidar Diab
12.03.2026.
u 17:04

Revolucionarna garda nastala je neposredno nakon Islamske revolucije kako bi zaštitila novi politički poredak i spriječila kontrarevoluciju

U političkoj arhitekturi Bliskog istoka Islamska Republika Iran predstavlja jedinstven državni model koji spaja elemente republike, izbornog sustava i snažne teokratske vlasti. Od Islamske revolucije 1979. godine, kada je s vlasti svrgnut šah Mohammad Reza Pahlavi, Iran je izgradio politički sustav koji se razlikuje od većine suvremenih država. U njemu se formalne institucije demokracije – predsjednik, parlament i izbori – nalaze uz paralelni sustav religijske kontrole koji ima posljednju riječ u gotovo svim ključnim pitanjima. Taj sustav osmišljen je prema ideji ajatolaha Ruhollaha Homeinija o "velayat-e faqih", odnosno vladavini islamskog pravnika, prema kojoj vrhovni religijski autoritet ima pravo nadzirati državu kako bi osigurao da politički poredak ostane u skladu s islamskim načelima. Upravo zbog toga Iran često djeluje kao složen spoj republike i teokracije, gdje su formalne institucije vlasti samo jedan dio šireg sustava moći.

Ključne riječi
rat Ali Khamenei Iran napad na Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!