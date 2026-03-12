Razotkrivene grupe koje se bave ekološkim kriminalom: Zaplijenili im 127.149 tona otpada i 10 milijuna eura. I Hrvatska sudjelovala u operaciji

Razotkrivanje i razbijanje kriminalnih organizacija koje se bave ekološkim kriminalom, trgovinom otpadom, zagađenjem okoliša, pranjem novaca, utajom poreza, korupcijom... bio je cilj međunarodne policijske operacije Custos Viridis koja je tijekom 12 mjeseci 2025. vođena na pet kontinenata, a koordinirao ju je Europol. O kako velikoj operaciji se radi, svjedoči podatak i da je Europol priopćio da je surađivao s partnerima iz 71 zemlje, uključujući i Hrvatsku, a za uspjeh te operacije bitna je bila i suradnja s mnogim međunarodnim organizacijama.

U konačnici, ta složena međunarodna operacija rezultirala je provođenjem 1048 inspekcija diljem svijeta, pri čemu je uhićeno 337 osoba dok je zaplijenjeno 127. 149 tona otpada. Europol je priopćio da su među zaplijenjenim otpadom bile 602 tone zagađivača, uključujući 398 tona fluoriranih stakleničkih plinova (FGas), 75 tona sredstava za zaštitu bilja, 2,3 tone žive.... Osim toga zaplijenjeno je gotovo 10 milijuna eura u gotovini i na bankovnim računima, te 130 vozila, stanovi, tvrtke....

Prema procjenama istražitelja, samo ilegalna trgovina FGasom kriminalnim organizacijama omogućuje da zarade između 15 i 20 milijuna eura, a kolika će zarada biti, ovisi o konačnom odredištu ilegalne robe. Europol napominje i da su kriminalne organizacije samo na zaplijenjenim vrstama otpada mogle zaraditi i do 31 milijun eura jer se radilo o rabljenim vozilima, plastici, rabljenim solarima.... odnosno svemu što se moglo i dalje koristiti i preprodavati..

Tijekom akcije identificirano je i nekoliko kriminalnih organizacija koje se smatra odgovornim za trgovinu ilegalnim otpadom unutar Europe i izvoz otpada u Afriku, Aziju i Latinsku Ameriku. Sumnja se da su te kriminalne organizacije bile uključene u ilegalno reklamiranje FG-a, ilegalnu trgovinu sredstvima za zaštitu bilja i ilegalno rudarenje zlatom pri čemu su se koristile opasne kemikalije kao što su živa i cijanid

Tijekom akcije otkrivene su i neki novi trendovi pa je uočeno da se FG transportira iz Azije preko Sjeverne Afrike ili Zapadne Europe, da nezakonita trgovina sredstvima za čišćenje u Latinskoj Americi utječe i na zdravlje u EU.... - Operacija Custos Viridis razotkrila je globalnu i fleksibilnu prirodu mreža ekološkog kriminala, koje pokazuju malo obzira prema okolišu i društvu, a oboje su značajno pogođeni ovim zločinima. Nezakonita trgovina i odlaganje opasnog otpada i zagađujućih tvari imaju ozbiljne posljedice po okoliš, uključujući dugoročno onečišćenje tla i vode. Zapljene žive ističu vezu između ekološkog kriminala i ilegalnih aktivnosti rudarenja zlata, a troškovi sanacije potencijalno premašuju desetke milijuna eura - upozorio je Europol.