U sklopu programa Copernicus stručnjacima s Geodetskog fakulteta dodijelit će se 1,3 mlrd. eura

Stručnjacima sa Geodetskog fakulteta dodijelit će se 1,3 milijarde eura kako bi u idućih 15 godina privukli što veći broj mladih ljudi da se odluče za zanimanje geoinformatičara.

Dio je to programa Europske svemirske agencije i Europske komisije Copernicus, teškom više od 10 milijardi eura, u sklopu kojeg se prati i nadzire atmosfera, oceani i kopnene površine. Geoinformatičari bi bili ti koji će to raditi, a za zanimanje budućnosti već postoji smjer na Geodetskom fakultetu, no sad će se još dodatno ulagati u njihovo obrazovanje, odnosno u restrukturiranje programa i izmjene predmeta, a poticat će se i učenici srednjih škola da upišu to zanimanje.

Studije Europske komisije, kako je kazao prof. dr. sc. Željko Bačić sa Geodetskog fakulteta na jučerašnjem predstavljanju programa u Zagrebu, pokazuju da će do 2030. za poslove neposredno vezane uz Copernicus biti otvoreno 48.000 radnih mjesta.

Copernicus je kreiran s ciljem razvoja informacijskih usluga utemeljenih na promatranju Zemlje, pomoću satelita i analizama in-situ podataka, a različite usluge koje nudi pomažu u rješavanju nekih od najtežih ekoloških izazova kao što su sigurnost hrane, porast razine mora, prirodne katastrofe, urbanizacija, otapanje ledenjaka ili sveobuhvatne klimatske promjene. Na konferenciji predstavljanja izdvojen je tako primjer Estonije, koja je koristila njegove podatke kako bi provjerila slijede li farmeri zadane uvjete za korištenje poljoprivrednih subvencija.

Na taj način Copernicus je pomogao u smanjenju lažnog korištenja subvencija, a uštede iznose oko 500.000 eura godišnje. Također, korišten je za kartiranje poplava podzemnih voda u Irskoj. Upravo zahvaljujući Copernicusu, podaci o poplavama danas se mogu prikupiti na razini koju se ranije smatralo neostvarivom.

Pripremaju se i za Copernicus Hackathon, 24-satno natjecanje na kojem će timovi kreirati aplikacije za korištenje njegovih podataka. - Natjecanje će se održati 23. i 24. listopada, s ciljem kreiranja proizvoda koji u odabranom području primjene mogu znatno unaprijediti kvalitetu života, ekonomiju ili pak zaštitu okoliša.

Pobjednički tim u profesionalnoj kategoriji dobit će mjesto u Copernicus Accellerator programu – zaključio je organizator Copernicus Hackathona Zvonimir Nevistić s Geodetskog fakulteta.