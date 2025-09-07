Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
GUINNESSOV REKORD PONOVNO U JAŠKOVU

U selu kod Ozlja ispečena najduža štrudla na svijetu!

Foto: Pixsell
1/20
Autor
Snježana Bičak
07.09.2025.
u 08:47

Gotovo dvije tone brašna i isto toliko jabuka, te sati slaganja po strogim pravilima bilo je potrebno za obaranje rekorda

Selo Jaškovo kod Ozlja potvrdilo je status svjetskog sela štrudle, obzirom da su deset godina nakon osvajanja prvog Guinnessovog rekorda u izradi najduže štrudle na svijetu od čak 1479,38 metara, te pet godina nakon što su Guinnessov svjetski rekord u najvećoj štrudli Jaškovu “preoteli” Siščani, sada, za deseto izdanje Štrudlafesta ponovno ušlu u Guinnessovu knjigu rekorda! Naime, umijesili su i ispekli pa posložili u niz čak 8.940 štrudli poslaganih u nizu od više od tri kilometra i u obliku karlovačke Zvijezde u središtu Jaškova. Rekord je značajno premašen jer da bi bio oboren bilo je potrebno izraditi barem 5.874 štrudli duljine 30,48 centimetara.

U selu kod Ozlja ispečena najduža štrudla na svijetu!

- Najduža linija štrudli na svijetu iznosi 3136,84 metara, a čini ju  8940 komada štrudli. Čestitam, službeno imate najdužu štrudlu na svijetu! Sjasni ste! - objasnila Paulina Sapinska, sutkinja iz Guinnessove knjige rekorda koja je čitav proces slaganja štrudli na stolove posložene u obliku karlovačke Zvijezde pratila od početka; od dolaska prvih kombija napućenih kartonskim kutijama punih ispečenih komada štrudli od jabuke koje su vrijedne ruke sjajnog tima; među kojima su bile županica sa zamjenicom, gradonačelnica Ozlja i prvi čovjek Karlovca sa suradnicima, čelni ljudi turističkih zajednica i brojni drugi predvođeni Lidijom Žganjer Gržetić, inicijatoricom i koordinatoricom manifestacije koja je nakon obaranja rekorda zahvalila svima koji su bili dio priče.

U pothvat je utrošeno gotovo dvije tone brašna i jabuka, po 30 kilograma cimeta, vanilin šećera i štaub šećera te 230 litara ulja i četiri stotine kilograma šećera, a Vesna Vuljanić i Blaženka Pleskina su razvukle i zamijesile sve štrudle.

Brojni okupljeni gosti podupirali su i strpljivo iščekivali rezultat višesatne akcije slaganja slastica koje je na kraju prodana i podijeljena - sve u humanitarne svrhe. Naime, dio najduže štrudle na svijetu podijeljen je odmah nakon proglašenje brojnim udrugama koje brinu o građanima; a dio je dan u prodaju građanima, a prikupljena sredstva donirana su udruzi Jak kao Jakov koja brine o potrebama djece oboljele od malignih bolesti. 

Danas, u nedjelju u Jaškovo možete doći kako bi uživali u slasticama raznih vrsta, ali i u dobroj janjetini u restoranu Žganjer, burgerima u OPG-u Kovač, odličnoj pivi, prirodnim sokovima, koktelima, ali i u brojnim drugim aktivnostima u prirodu. Možete oslikati svoj tanjurić za štrudlu, krenuti u vođenu pješačku turu by bike ili sjesti na bicikl i krenuti u obilazak lokacije, ili se čak otisnuti u kajaku po Dobri u sklopu štrudla safarija. Možete otići i na piknik ili se prijaviti i sudjelovati ili samo navijati na natjecanju u pripremi najbokje štrudle Hrvatske, a na kraju dana i druženja zapjevati uz Damira Kedžu. 

Ključne riječi
guinnessov rekord ŠtrudlaFest Jaškovo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još