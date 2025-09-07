Selo Jaškovo kod Ozlja potvrdilo je status svjetskog sela štrudle, obzirom da su deset godina nakon osvajanja prvog Guinnessovog rekorda u izradi najduže štrudle na svijetu od čak 1479,38 metara, te pet godina nakon što su Guinnessov svjetski rekord u najvećoj štrudli Jaškovu “preoteli” Siščani, sada, za deseto izdanje Štrudlafesta ponovno ušlu u Guinnessovu knjigu rekorda! Naime, umijesili su i ispekli pa posložili u niz čak 8.940 štrudli poslaganih u nizu od više od tri kilometra i u obliku karlovačke Zvijezde u središtu Jaškova. Rekord je značajno premašen jer da bi bio oboren bilo je potrebno izraditi barem 5.874 štrudli duljine 30,48 centimetara.

U selu kod Ozlja ispečena najduža štrudla na svijetu!

- Najduža linija štrudli na svijetu iznosi 3136,84 metara, a čini ju 8940 komada štrudli. Čestitam, službeno imate najdužu štrudlu na svijetu! Sjasni ste! - objasnila Paulina Sapinska, sutkinja iz Guinnessove knjige rekorda koja je čitav proces slaganja štrudli na stolove posložene u obliku karlovačke Zvijezde pratila od početka; od dolaska prvih kombija napućenih kartonskim kutijama punih ispečenih komada štrudli od jabuke koje su vrijedne ruke sjajnog tima; među kojima su bile županica sa zamjenicom, gradonačelnica Ozlja i prvi čovjek Karlovca sa suradnicima, čelni ljudi turističkih zajednica i brojni drugi predvođeni Lidijom Žganjer Gržetić, inicijatoricom i koordinatoricom manifestacije koja je nakon obaranja rekorda zahvalila svima koji su bili dio priče.

U pothvat je utrošeno gotovo dvije tone brašna i jabuka, po 30 kilograma cimeta, vanilin šećera i štaub šećera te 230 litara ulja i četiri stotine kilograma šećera, a Vesna Vuljanić i Blaženka Pleskina su razvukle i zamijesile sve štrudle.

Brojni okupljeni gosti podupirali su i strpljivo iščekivali rezultat višesatne akcije slaganja slastica koje je na kraju prodana i podijeljena - sve u humanitarne svrhe. Naime, dio najduže štrudle na svijetu podijeljen je odmah nakon proglašenje brojnim udrugama koje brinu o građanima; a dio je dan u prodaju građanima, a prikupljena sredstva donirana su udruzi Jak kao Jakov koja brine o potrebama djece oboljele od malignih bolesti.

Danas, u nedjelju u Jaškovo možete doći kako bi uživali u slasticama raznih vrsta, ali i u dobroj janjetini u restoranu Žganjer, burgerima u OPG-u Kovač, odličnoj pivi, prirodnim sokovima, koktelima, ali i u brojnim drugim aktivnostima u prirodu. Možete oslikati svoj tanjurić za štrudlu, krenuti u vođenu pješačku turu by bike ili sjesti na bicikl i krenuti u obilazak lokacije, ili se čak otisnuti u kajaku po Dobri u sklopu štrudla safarija. Možete otići i na piknik ili se prijaviti i sudjelovati ili samo navijati na natjecanju u pripremi najbokje štrudle Hrvatske, a na kraju dana i druženja zapjevati uz Damira Kedžu.