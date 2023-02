Potres magnitude 5,0 u Rumunjskoj: 'Susjedi su preplašeni izašli na ulicu'

Na području Rumunjske zatresao je u popodnevnim satima, točnije u 16.58 sati po lokalnom vremenu, potres. Prema ažuriranim podacima Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC), magnituda potresa iznosi 5,0. Ranije je, naime, EMSC magnitudu iskazao kao 5,2. Epicentar potresa bio je na dubini od 13 kilometara.

#Earthquake (#cutremur) possibly felt 30 sec ago in #Romania. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/yS8PXDyb1t