Nova akcija USKOK-a, uhićen bivši načelnik općine

U tijeku je nova akcija USKOK-a. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava virovitičko-podravska. Navedene radnje provode se na području Slatine i Zadra u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Kako neslužbeno doznajemo, uhićen je bivši HDZ-ov načelnik Opcine Gradina Marko Ajček.
Uskoro opširnije...
SIMBOLI JEDNOG VREMENA
dnevni horoskop
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA je
Proteinska bomba
Sada bi trebali hadezeovci govoriti, da je to političko uhićenje, kak govore SDPeovci kada se njihov član uhićuje😏