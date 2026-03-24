Nova akcija USKOK-a, uhićen bivši načelnik općine

U tijeku je nova akcija USKOK-a. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava virovitičko-podravska. Navedene radnje provode se na području Slatine i Zadra u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznajemo, uhićen je bivši HDZ-ov načelnik Opcine Gradina Marko Ajček.

