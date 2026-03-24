Meloni priznala poraz na referendumu o reformi pravosuđa

Talijanska premijerka Giorgia Meloni priznala je poraz na referendumu o svom planu reforme pravosuđa, koji se smatrao testom njezina vodstva uoči parlamentarnih izbora sljedeće godine. "Talijanski narod je odlučio i mi ćemo poštovati tu odluku", rekla je u ponedjeljak čelnica desnice u videozapisu objavljenom na Instagramu. Govorila je o "propuštenoj prilici za modernizaciju Italije", ali je rekla da namjerava nastaviti "raditi za dobrobit nacije". Meloni je ranije isključila mogućnost odstupanja s mjesta premijerke u slučaju poraza.

Prema podacima ministarstva unutarnjih poslova objavljenima neposredno prije završetka prebrojavanja glasova, protiv je bilo 53,8 posto glasača, dok je njih 46,2 posto bilo za reformu pravosuđa. U središtu reforme je bio plan razdvajanja karijernih puteva sudaca i državnih odvjetnika, u skladu s praksom u većini europskih zemalja. Uvela bi se i nova samoupravna tijela za obje skupine, s parlamentom uključenim u imenovanje članova. Kritičari kažu da bi to otvorilo vrata političarima koji imaju veći utjecaj na kadrovske odluke. Poraz označava značajan neuspjeh za premijerku. Međutim, Meloni i njezina stranka Braća Italije daleko su ispred svih ostalih stranaka u anketama.