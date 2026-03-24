Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAKON ANTISEMITSKIH NAPADA

Belgija raspoređuje vojnike kako bi pojačala sigurnost židovske zajednice

Foto: REUTERS
1/6
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
24.03.2026.
u 00:04

Glasnogovornik belgijskog ministarstva obrane rekao je u ponedjeljak da će vojnici biti raspoređeni u tri različite faze

Vojnici su u ponedjeljak raspoređeni ‌na ulice ​vodećih belgijskih gradova kako bi pojačali sigurnost ⁠židovske zajednice ⁠nakon antisemitskih napada u Belgiji i Nizozemskoj. Ovaj potez uslijedio je nakon ⁠eksplozije ovog mjeseca u sinagogi ​u Liegeu koju su vlasti nazvale antisemitskim činom. "Od danas vraćamo vojnike ⁠na ulice u Bruxellesu i Antwerpenu jer je sigurnost osnovno pravo", objavio je u ponedjeljak belgijski ministar obrane Theo Francken na platformi X. ​Raspoređivanje vojnika, organizirano u suradnji sa saveznom policijom, zajamčit će sigurnost na mjestima gdje se okupljaju Židovi, uključujući sinagoge i škole, priopćile su belgijske vlasti.

Antwerpen "je opet malo sigurniji... i židovska zajednica također. Kažemo 'ne' antisemitizmu", napisao je Francken. Dodatne sigurnosne mjere uslijedile su nakon podmetanja požara u sinagogi u ⁠Rotterdamu i eksplozije u židovskoj školi u Amsterdamu. Nizozemska policija uhitila je petero osumnjičenih u dobi od 17 do 19 godina za napad na sinagogu u Rotterdamu. Veleposlanstvo SAD-a u Oslu također je bilo meta bombaškog napada ranije ovog mjeseca, što su norveški istražitelji označili kao teroristički čin. U napadima nitko nije ozlijeđen.

Glasnogovornik belgijskog ministarstva obrane rekao je u ponedjeljak da će vojnici biti raspoređeni u tri različite faze - prvo u Bruxellesu i Antwerpenu, a kasnije i u Liegeu. Zagovornici ljudskih prava izrazili su zabrinutost zbog ‌mogućih napada na židovske zajednice diljem svijeta nakon pokretanja američko-izraelskog rata s Iranom. Četiri vozila hitne pomoći organizacije židovske zajednice u sjevernom Londonu zapaljena su u ponedjeljak.
Ključne riječi
vojska Židovska zajednica Belgija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!