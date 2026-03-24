Zbog prijetnji Daliji Orešković optužen 66-godišnjak, nađeno mu i oružje

Zbog prijetnji saborskoj zastupnici Daliji Orešković optužen je 66-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podiglo ODO Požega. Osim za prijetnju prijavljen je i za nedozvoljeno držanje oružja. Prema optužnici, 66-godišnjak se tereti da je 26. siječnja na Facebooku u tri navrata objavio poveznice na fotografije Dalije Orešković, a ispod fotografija je objavio i komentare s ozbiljnim prijetnjama.
Tereti ga se i da je u siječnju 2026. u krugu obiteljske kuće posjedovao automatsko oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno. Tužiteljstvo je optužnici predložilo da se 66-godišnjaku produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ovaj 66-godišnjak nije prva osoba koja je uhićena i prijavljena zbog prijetnji Daliji Orešković. Lani u studenom prijavljen je i 27-godišnjak koji joj je prijetio smrću preko Facebooka, a nakon što je ispitan na ODO Dubrovnik, određene su mu mjere opreza
Jedinstveni proizvod koji će vam dati osjećaj kao da ponovno imate 19 godina. Bolji je od svega što ste ikada probali----> mub.me/bigso