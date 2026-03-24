Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIJETNJE PREKO FACEBOOKA

Zbog prijetnji Daliji Orešković optužen 66-godišnjak, nađeno mu i oružje

Zagreb: GLAS i DOSIP o prijedlogu izmjena zakona o medicinski pomognutoj oplodnji
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Ivana Jakelić
24.03.2026.
u 09:09

Ovaj 66-godišnjak nije prva osoba koja je uhićena i prijavljena zbog prijetnji Daliji Orešković. Lani u studenom prijavljen je i 27-godišnjak koji joj je prijetio smrću preko Facebooka

Zbog prijetnji saborskoj zastupnici Daliji Orešković optužen je 66-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podiglo ODO Požega. Osim za prijetnju prijavljen je i za nedozvoljeno držanje oružja. Prema optužnici, 66-godišnjak se tereti da je 26. siječnja na Facebooku u tri navrata objavio poveznice na fotografije Dalije Orešković, a ispod fotografija je objavio i komentare s ozbiljnim prijetnjama.

Tereti ga se i da je u siječnju 2026. u krugu obiteljske kuće posjedovao automatsko oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno. Tužiteljstvo je optužnici predložilo da se 66-godišnjaku produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ovaj 66-godišnjak nije prva osoba koja je uhićena i prijavljena zbog prijetnji Daliji Orešković. Lani u studenom prijavljen je i 27-godišnjak koji joj je prijetio smrću preko Facebooka, a nakon što je ispitan na ODO Dubrovnik, određene su mu mjere opreza

Ključne riječi
Dalija Orešković prijetnje

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar berilo6003
berilo6003
09:33 24.03.2026.

Jedinstveni proizvod koji će vam dati osjećaj kao da ponovno imate 19 godina. Bolji je od svega što ste ikada probali----> mub.me/bigso

BJ
Barutanski jarak
09:24 24.03.2026.

Na Golome otoku treba posaditi dalije

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!