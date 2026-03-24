Zbog prijetnji Daliji Orešković optužen 66-godišnjak, nađeno mu i oružje

Zbog prijetnji saborskoj zastupnici Daliji Orešković optužen je 66-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podiglo ODO Požega. Osim za prijetnju prijavljen je i za nedozvoljeno držanje oružja. Prema optužnici, 66-godišnjak se tereti da je 26. siječnja na Facebooku u tri navrata objavio poveznice na fotografije Dalije Orešković, a ispod fotografija je objavio i komentare s ozbiljnim prijetnjama.

Tereti ga se i da je u siječnju 2026. u krugu obiteljske kuće posjedovao automatsko oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno. Tužiteljstvo je optužnici predložilo da se 66-godišnjaku produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ovaj 66-godišnjak nije prva osoba koja je uhićena i prijavljena zbog prijetnji Daliji Orešković. Lani u studenom prijavljen je i 27-godišnjak koji joj je prijetio smrću preko Facebooka, a nakon što je ispitan na ODO Dubrovnik, određene su mu mjere opreza