SUKOB NAVIJAČA?

Makljaža kod Mostara: Natjeravali se pa se sukobili, u automobil ubačena baklja

24.03.2026.
u 09:05

U incidentu je prouzročena velika materijalna šteta, dok je ozlijeđenim osobama ukazana liječnička pomoć

Incident se dogodio jutros kod Mostara gdje je došlo do obračuna. Kako piše CrnahronikaBiH, tri su vozila sudjelovala u incidentu koji se dogodio oko 7:20 sati u mjestu Potoci kod Mostara. Pišu kako su se navijači međusobno natjeravali te da je došlo do prometne nesreće.

Jedan je automobil teško oštećen u nesreći, a na snimci se vidi kako maskirane osobe napadaju osobe u razbijenom automobilu. Prema izjavama svjedoka, u jednom trenutku ubačena je i baklja u vozilo u kojem su se nalazile osobe, što je izazvalo dodatnu paniku. U incidentu je prouzročena velika materijalna šteta, dok je ozlijeđenim osobama ukazana liječnička pomoć. Stupanj ozljeda za sada nije službeno potvrđen.

Na mjesto događaja izašli su pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona koji vrše očevid i poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti.
tučnjava Navijači Mostar sukob

KRALJ-TOMISLAV
KRALJ-TOMISLAV
09:53 24.03.2026.

Glede ove makljaže, tko, što, zašto?

09:34 24.03.2026.

