Makljaža kod Mostara: Natjeravali se pa se sukobili, u automobil ubačena baklja

Incident se dogodio jutros kod Mostara gdje je došlo do obračuna. Kako piše CrnahronikaBiH, tri su vozila sudjelovala u incidentu koji se dogodio oko 7:20 sati u mjestu Potoci kod Mostara. Pišu kako su se navijači međusobno natjeravali te da je došlo do prometne nesreće.

Jedan je automobil teško oštećen u nesreći, a na snimci se vidi kako maskirane osobe napadaju osobe u razbijenom automobilu. Prema izjavama svjedoka, u jednom trenutku ubačena je i baklja u vozilo u kojem su se nalazile osobe, što je izazvalo dodatnu paniku. U incidentu je prouzročena velika materijalna šteta, dok je ozlijeđenim osobama ukazana liječnička pomoć. Stupanj ozljeda za sada nije službeno potvrđen.

Na mjesto događaja izašli su pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona koji vrše očevid i poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti.