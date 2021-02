Oglasio se vlasnik kafića u Imotskom: U Rijeci su Jugoslaveni, mi smo ovdje čisti Hrvati'

Na vratima lokala u Imotskom osvanuo je plakat s porukom da je zabranjen ulaz SDP-ovcima, posebice Arsenu Bauku i Nenadu Staziću. A sve je to krenulo od vlasnika riječkog kafića ''Three monkeys'' koji je na Facebooku objavio kako kod njega HDZ-ovci nisu dobrodošli, što je izazvalo niz reakcija. Plakat je pak u Imotskom ubrzo uklonjen. Bivši vlasnik hotela i restorana Teo Zdilar poručuje kako to nije znak isprike.

"Ne ispričavam se nikome, samo nisam znao da će to izazvati ovoliku medijsku pozornost pa sam zato uklonio plakat“, kaže Zdilar za Dnevnik.hr

Podsjeća kako je lani u Imotskom tijekom karnevala spaljena lutka SDP-ovca Nenada Stazića, što je zasmetalo njegovu kolegi Arsenu Bauku te je protiv organizatora podnesena i kaznena prijava.

"Ovo prije se dogodilo u Rijeci, gdje je sve puno Jugoslavena, a ja sam ovo napravio u Imotskom, gdje smo svi čisti Hrvati. Ja nisam član nikakve stranke, politika me ne zanima, ali me bole neke stvari koje su se napravile. Ja nisam ljutit ni na koga. Nije mi nimalo žao i nemam se namjeru nikome ispričavati“, kazao je Zdilar i dodaje kako ga ne zanima što na sve kažu pojedine stranke te je, ako je potrebno, spreman i preuzeti odgovornost.