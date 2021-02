Bauk o zabrani u Imotskom: Za vlasnika imam četiri savjeta

Nakon što je vlasnik hotela i restorana Zdilar u Imotskom na vrata svog objekta stavio natpis kako je u njegove „dvore“ zabranjen ulaz SDP-ovcima Arsenu Bauku i Nenadu Staziću upitali smo saborskog sastupnika Arsena Bauka za komentar.

- Apsolutno je pravo vlasnika meni poručiti da sam nepoželjan - kazao je Bauk te dodao kako ga je natpis uzrujao kao što je SAD uzrujalo kada im je NDH objavila rat.

Bauk kaže kako će on stoički otrpjeti to što nije dobrodošao u spomenuti ugostiteljski objekt u Imotskom, a za njegovog vlasnika ima četiri dobronamjerna savjeta, da ne bi, kaže, dobio kaznu.

Foto: Večernji list

- Kao prvo, umjesto „zabranjuje“ trebao bi napisati na vrata „nije dobrodošao“. Kao drugo, obzirom da je uz poruku i amblem SDP-a nije jasno brani li ulaz samo Staziću i meni ili svim SDP-ovcima. To mora precizirati. Kao treće, Nenada Stazića bi trebao poštedjeti ovoga svega jer on više nije državni dužnosnik. Kao četvrto, mora navesti i razloge zbog kojih nam brani ulazak u svoj objekt kako bi javnost mogla ocijeniti koliko je to sve skupa legitimno - kazao je Bauk.

Na kraju je u svom stilu poručio i kako sada ide kupiti kokice i gledati kako ga premijer brani i kako će u tome neizmjerno uživati.

Oglasio se i HDZ

- Premda je očito riječ o reakciji na objavu 'Tri majmuna', potez ugostitelja Zdilara je nedopustiv. Osuđujemo ovu diskriminaciju prema članovima SDP-a i protivimo se diskriminaciji zbog političkih uvjerenja - objavio je HDZ na Facebooku.