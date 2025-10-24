U Puli predstavili ideju zadružnog stanovanja u kojoj nekretnina nije vlasništvo stanara

Grad Pula osmislio je i predstavio novi model zadružnog stanovanja i predstavili predinvesticijsku studiju pilot projekta zgrade stambene zadruge kojom bi stanovnici grada uskoro mogli do krova nad glavom. Iza projekta stoje gradonačelnik Pule Peđa Grbin, izrađivači studije Goran Jeras iz Zadruge za etično financiranje te Ivan Vadanjel iz Zadruge Otvorena arhitektura. - Do sada u Hrvatskoj nije bilo ovakvih projekata, niti jedan projekt zadružnog stanovanja nije ostvaren na ovakav način. Naime, cilj zadružnog stanovanja je osigurati krov nad glavom po uvjetima povoljnijim nego što su tržišni, ali isto tako, cilj zadružnog stanovanja, za razliku od POS-a na kojem također radimo, nije da nekretnina prijeđe u vlasništvo osobe koja će u toj nekretnini živjeti. Ovo je jedan od paralelnih sustava kojima ćemo na području grada Pule pokušati rješavati problem stambene krize - rekao je gradonačelnik Peđa Grbin. Dodao je na predstavljanju da u gradu postoje dodatne lokacije spremne za nastavak ovog modela.

- Za potrebe zadružnog stanovanja predložena je lokacija u Mutilskoj ulici, koja se nalazi na rubu građevinskog područja, djelomično u zoni mješovite namjene, djelomično u zoni rekreacije. Površina čestice je oko 3000 četvornih metara, dok je površina građevinskog dijela oko 1850 četvornih metara. Maksimalna izgrađenost bila bi 800 četvornih metara, katnosti P+3. Prema tim datostima GUP-a i osmišljenosti programa, gradile bi se 32 stambene jedince, što je ukupno 1760 metara četvornih stambenog prostora. Uz stambeni prostor, predviđeno je 170 četvornih metara za zajedničke sadržaje, prema odluci stanara. Struktura stanova se kreće od 30 do 80 metara četvornih, gdje je najviše stanova srednje veličine od 1,5 sobnog do 2,5 sobnog stana. Išlo se na shemu galerijskog sustava zbog komunikacije, kako bi se povećala interakcija između stanara, ali ono što je ključno jest da se dobiju kvalitetni stanovi s dvostrukom orijentacijom, što je danas doista rijetkost u novogradnji jer se gotovo stalno rade jednostrano orijentirani stanovi, koji smanjuju kvalitetu stanovanja. Projekt će se raditi u suradnji s budućim stanarima prema njihovim konkretnim potrebama - pojasnio je Ivan Vadanjel iz Zadruge Otvorena arhitektura.

Priuštivost zadružnog stanovanja proizlazi iz toga što se stanovi grade kao objekti za stanovanje, a ne kao financijska imovina. Stanovi ostaju u trajnoj funkciji stanovanja, nije ih moguće prodati. Stanari koji su članovi Zadruge ne postaju vlasnici stanova, nego je Zadruga vlasnik stanova, a stanari imaju doživotno i nasljedno stanarsko pravo - rekao je Goran Jeras iz Zadruge za etično financiranje. Predmetne stanove neće biti moguće davati u podnajam, iznajmljivati ili pretvarati u apartmane, oni će naime biti namijenjeni stanovanju ljudi kojima su dodijeljeni na korištenje temeljem ugovora. Cilj Grada Pule je kroz ovaj projekt građanima osigurati da do stana dođu po što prihvatljivijim uvjetima, navode u Gradu Pula.