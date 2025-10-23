Naši Portali
Mateja Šobak

Javna nabava postaje stvarno javna, ne ostane li sve samo 'na papiru'

23.10.2025. u 09:25

Dosta je bilo kumova, šogora i tetki koji "najbolje znaju" asfaltirati cestu, održavati rasvjetu ili tiskati brošure

E, ljudi moji, možda se i čudo dogodilo, javna nabava postaje stvarno javna! Napokon nešto pametno iz državne kuhinje, a ne još jedan propis koji samo zbunjuje i produljuje papirologiju. Novi zakon o javnoj nabavi, ako stvarno zaživi kako piše, mogao bi biti ona promjena koja ne ide samo "na papiru", nego i u praksi. Konačno se priznaje da se vrijeme promijenilo, cijene skočile, radovi poskupjeli, a pragovi ostali negdje u eri kad je kava koštala pet kuna. Sad se to diže, i s razlogom. Umjesto da se zakon mora primjenjivati već na 26.000 eura za robu i usluge, novi prag ide na 35.000. Za radove se penje sa 66.000 na 90.000 eura.

Zakon o javnoj nabavi javna nabava

Platonix
Platonix
09:30 23.10.2025.

Neka kupe albansku AI ministricu i sve će biti transparentno.

