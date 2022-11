U požaru u izbjegličkom naselju u Palestini preminula najmanje 21 osoba, mnogo ozlijeđenih

Najmanje 21 osoba poginula je, a među žrtvama ima i djece i više je ranjenih u požaru koji je izbio u četvrtak u izbjegličkom naselju u Pojasu Gaze, objavile su zdravstvene i hitne službe.

Vatrogascima je trebalo više od sat vremena da stave pod kontrolu požar koji je izbio na vrhu stambene četverokatnice u gusto naseljenom izbjegličkom logoru Jabalia na sjeveru Pojasa Gaze. Salah Abou Leila, ravnatelj logora rekao je da je među poginulima sedmero djece. Palestinski pokret Hamas koji je na vlasti u Pojasu Gaze i službe sigurnosti navele su podatak o 21 poginuloj osobi.

