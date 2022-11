Novi detalji u ubojici s Maksimira: U Travnom je dva puta palio aute, jedan je zapalio nakon ubojstva

Službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom kojeg se sumnjiči da je u listopadu i studenom ove godine zapalio dva automobila u naselju Travno, a osumnjičen je i za ubojstvo 60-godišnjaka 2. studenog na području Maksimira.

Sumnja se da je 49-godišnjak 17. listopada 2022. godine oko 22.30 sati, osobnim automobilom marke Suzuki Swift zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 21-godišnjaka, došao do benzinske postaje u Ulici Savezne Republike Njemačke gdje je u prozirnu plastičnu bocu natočio oko dvije litre goriva te se odmah potom odvezao u neposrednu blizinu Ulice Božidara Magovca gdje je oko 22.50 sati došao do parkiranog osobnog automobila marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka 52-godišnjaka, izvještavaju iz PU zagrebačke.



S namjerom da izazove opasnost za imovinu većeg opsega, na pogodan dio osobnog automobila postavio je plastičnu bocu koju je prethodno napunio gorivom i zapalio ju, uslijed čega je izbio požar osobnog automobila marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka. Požar se proširio i na osobni automobil marke Suzuki Vitara zagrebačkih registarskih oznaka. Odmah nakon zapaljenja vozila, osumnjičeni se dao u bijeg.



Nakon što je 2. studenoga 2022. godine u prijepodnevnim satima na u Švarcovoj ulici počinio ubojstvo, sumnja se da je tog istog dana u večernjim satima, oko 20.40 sati, također se koristeći osobnim automobilom Suzuki Swift zagrebačkih registarskih oznaka 21-godišnjaka, ponovno došao na benzinsku postaju u Ulici Savezne Republike Njemačke gdje je u plastičnu bocu natočio oko 1,6 litara goriva. Potom je oko 21.30 sati u Ulici Božidara Magovca došao do osobnog automobila marke Volvo zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu trgovačkog društva, a kojeg koristi 52-godišnjak, i ponovno je s namjerom da izazove opasnost za imovinu većeg opsega, vozilo polio gorivom i potom izazvao požar vozila koristeći kocku za potpalu.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su podnijeli posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu dok se osumnjičeni od ranije nalazi u istražnom zatvoru.

VIDEO: Ubojstvo u Švarcovoj: Policija privela muškarca (49)