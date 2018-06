U požaru izgorjela umjetnička akademija u Glasgowu

Jedna od najcjenjenijih umjetničkih akademija na svijetu, ona u Glasgowu u Škotskoj, smještena u staroj povijesnoj zgradi, u noći na subotu stradala je u požaru, četiri godine nakon što ju je već načela vatrena stihija.

U požaru nije bilo ozlijeđenih, objavili su vatrogasci koji su nešto prije ponoći pozvani na intervenciju. Škotska premijerka Nicola Sturgeon rekla je da je "slomljenog srca". "Ovo je zaista iznimno teška situacija", napisala je na Twitteru.

Glasgow School of Art is on fire again. Heartbreaking. My thoughts go to all students and staff, and I hope no one was caught in the blaze. pic.twitter.com/TOZTkiLjMa