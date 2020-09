U Poljskoj najviše zaraza od početka pandemije. BiH ima 321, a Slovenija 114 novih slučajeva

Novi 321 slučaj zaraze koronavirusom potvrđen je u subotu u Bosni i Hercegovini, a šest zaraženih osoba umrlo je u protekla 24 sata, izvijestili su entitetski zavodi za javno zdravstvo.

Testirano je ukupno 1850 uzoraka pri čemu je zaraza potvrđena kod 238 osoba s područja Federacije BiH i kod 82 iz Republike Srpske. Još jedan novozaraženi registriran je na području distrikta Brčko.

Pojedinačno je najveći broj novozaraženih u Banjoj Luci gdje je od petka registrirano 30 slučajeva.

Ministar zdravstva RS Alen Šeranić u subotu je epidemiološku situaciju opisao kao "stabilnu ali i dalje nepovoljnu" jer se redovito bilježi razmjerno veliki broj novozaraženih na dnevnoj osnovi.

Još od sredine srpnja dnevni broj novozaraženih u BiH redovito je bio oko 300 a tek nekoliko dana ta je brojka bila manja od 200.

Entitetske zdravstvene vlasti pozivaju stanovništvo da se uz pridržavanje mjera zaštitte od koronavirusa u što većem broju cijepe kako bi se zaštitili od sezonske gripe koja može stvoriti dodatne komplikacije, posebice kod ugroženih dobih skupina.

U Poljskoj najviše zaraza od početka pandemije

Poljska je u subotu zabilježila 1.002 slučaja koronavirusa, najviše od početka pandemije, a u Češkoj je zabilježen pad dnevnih zaraza nakon nekoliko dana rekordnog širenja koronavirusa.

Poljska je u subotu zabilježila rekordna 1002 nova slučaja, objavilo je ministarstvo zdravstva na Twitteru.

Novi rekord zabilježen je nekoliko dana nakon što su vlasti postrožile uvjete pod kojima su liječnici obvezni poslati pacijente na testiranje na koronavirus. Kritičari upozoravaju da bi nova pravila mogla ograničiti broj testiranja.

Širenje koronavirusa u Češkoj se usporilo u subotu s 2111 novih zaraza nakon što je četiri dana bilježila porast slučajeva.

Ukupno su u toj zemlji s 10.7 milijuna stanovnika zabilježene 46.262 zaraze, objavile su vlasti.

U Češkoj se covid-19 proteklih dana širio rekordnim tempom, no u odnosu na broj stanovnika jedino Španjolska i Francuska u Europskoj uniji bilježe veći skok novih zaraza u posljednja dva tjedna, navodi Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti.

U Sloveniji 114 zaraženih

U Sloveniji je u zadnja 24 sata sa 3070 testova potvrđeno 114 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je 23 slučaja manje nego prethodni dan, kad zabilježen rekordni broj zaraženih od početka epidemije, a još jedan oboljeli je umro, objavila je u subotu slovenska vlada.

Time se broj ukupno potvrđenih zaraza od početka epidemije povećao na 4309, od čega je trenutno aktivno 1187 zaraza, a povećan je i broj umrlih, pa ih je sada 141, prema podacima koje je objavilo ministarstvo zdravstva. U bolnicama je 67 oboljelih od covida-19, od čega ih je deset na intenzivnom liječenju.

Najviše novih slučajeva zaraze zabilježeno je u Ljubljani, njih 30, nakon toga u Mariboru - 8, a ostali su raspršeni širom države.

Najviše novozaraženih je u dobi od 35 do 44 godina (23 slučaja), a zatim u dobi od 45 do 54 godine i od 55 do 64 godina ( po 21 slučaj), dok je po jedna zaraza zabilježena kod djetata i osobe starije od 85 godina.

Zbog velikog porasta broja zaraženih vlada je pooštrila epidemiološke mjere zaštite, pa je od danas upotreba maski obvezna i na otvorenim površinama, ukoliko nije moguće primijeniti pravilo fizičkog razmaka. U zatvorenim prostorima nošenje maske je obvezno bez obzira na fizičku distancu, a prilikom ulaska u zatvorene prostorije obvezno je i dezinficiranje ruku.

Ministarstvo obrazovanja u petak je školama i fakultetima poslalo upute o nošenju maski i drugim epidemiološkim mjerama, s naglaskom da se nastava i dalje odvija u učionicama i predavaonicama, ali su maske obvezne za učitelje, nastavnike i profesore, kao i za studente, te za učenike starije od 13 godina.

Kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze u radnim sredinama vlada Janeza Janše pozvala je u četvrtak poslodavce da svim zaposlenima prilikom dolaska na posao mjere temperaturu i tako omoguće siguran rad, za što su zakonski odgovorni, te da u dogovoru s liječnicima medicine rada definiraju stupanj rizika zaraze u svojim prostorima i tome preventivno prilagode način i vrijeme rada.