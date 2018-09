U Nacionalni park Krka ulaže se 185 milijuna kuna

Povod našem dolasku u Nacionalni park Krka nova je poučno-pješačka staza s vidikovcem koja vodi od Gornjeg Graova do ruba kanjona rijeke Krke na Vukovića podima, na širem području Dubravica, duga 350 metara. Pogled s vidikovca na otočić Visovac i kanjon Među gredama, 500 metara dug prolaz između jezera Visovac i Roškog slapa, iz orlovske perspektive otkriva spektakularan, veličanstven prizor. Vidikovac je dio brdsko-biciklističke rute, duge 25,8 km, koja prolazi kroz Dubravice, potom kroz zimzelene šume u predjelu brda sv. Kate do novootvorenog vidikovca i onda povratak istom rutom do Skradina.

– Kada čovjek stoji na ovakvom mjestu, gledajući čudesne kreacije prirode, ne može ne biti sretan što ima priliku u njima uživati i ne biti ponosan na zadaću koju ima: upravljati njihovom zaštitom i prezentacijom. Javna ustanova Nacionalni park Krka uredila je stazu i vidikovac Vukovića podi, za što je utrošeno 457.088 kn. Malo-pomalo oko rijeke Krke stvara se prsten pješačkih staza i biciklističkih ruta, koje otvaraju brojne mogućnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena i razvijaju drukčiji oblik posjećivanja na Krki, koji uključuje produženi boravak na više dana, aktivni obilazak i istinske zaljubljenike u prirodu – rekao je mr. sc. Krešimir Šakić, ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Krka koji je vrlo zadovoljan turističkom sezonom koja u parku još uvijek traje iako su sve ciljeve koje su zacrtali za ovu sezonu već ostvarili.

[video: 27002 / Ulaganje u NP Krka]

– Mi imamo specifičnu situaciju. Nama mjerilo uspješnosti nije povećanje broja posjetitelja. Dapače, u srpnju i kolovozu ograničili smo broj posjetitelja na Skradinskom buku, našem najposjećenijem lokalitetu. Ne dopuštamo da u jednom trenutku bude više od 10.000 gostiju i to je jedna od mjera upravljanja parkom. Inače, na godišnjoj razini imamo porast od 4 posto i zadovoljstvo nam je što je on u cijelosti ostvaren u mjesecima prije i poslije glavne sezone – kaže Šakić.

Iako je Skradinski buk najveći hit na Krki, polako uspijevaju i u disperziji gostiju u druge dijelove parka, zbog čega i osposobljavaju pješačke i biciklističke staze, a i cijena ulaznice to bi trebala potaknuti. Naime, u glavnoj sezoni 200 kuna ćete platiti ulaz u NP Krka želite li na Skradinski buk, dok, primjerice, 40 kuna košta ulaznica za lokalitete sjevernog toka. Naravno, pored zaštite prirodne i kulturne vrijednosti, edukacija gostiju jedna je od važnih misija Javne ustanove Nacionalni park Krka. Prije dvije godine otvorili su edukativni centar Visovačka kuća Kuželj u blizini Visovca.

– Vrlo brzo ćemo predstaviti edukativne programe za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Vjerujemo da će to postati neizostavna lokacija svih izleta i ekskurzija kao mjesto održavanja škole u prirodi – kaže Šarić. Javna ustanova pripremila je dva velika projekta koje u velikom dijelu financira EU i čija realizacija treba početi za nekoliko mjeseci. – Sada smo u fazi ili provođenja ili pripreme za provođenje natječaja za najveće projekte. Jedan od njih je Nepoznata Krka – skrivena blaga srednjeg i gornjeg toka Krke u sklopu kojega je i uređenje Eko kampusa Krka u Puljanima koji će postati volonterski istraživačko-edukativni centar sjevernog toka Krke. Vrijednost projekta je 80 milijuna kuna, od čega 85 posto odnosno 66 milijuna financira Europska unija, a ostalo Javna ustanova NP Krka iz svojih sredstava. Glavna je svrha jačanje kapaciteta prihvatne infrastrukture gornjeg i srednjeg toka Krke. Obuhvaća dovršetak uređenja ekokampusa Krka u Puljanima, u bivšoj vojarni koja će se prenamijeniti u posjetiteljski i edukativno-istraživački centar.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Završetak u 2019.

U projekt je uključen i prezentacijski centar Krka u Kistanjama. Taj centar treba predstaviti važnost i vrijednost vode rijeke Krke, ali i općenito, te povećati atraktivnost tog prostora. U sklopu projekta radimo i tri pješačke staze te nabavljamo dva elektrobroda – doznajemo od Šakića. Kroz projekt Nepoznata Krka izrađuju elaborat sigurnosti, a izvršitelj je HGSS. To će dodatno unaprijediti sigurnost u parku, nabavit će i dodatnu opremu. Sve bi trebalo biti gotovo do kraja 2019. godine, ali ne do početka turističke sezone. Isti su rokovi i za drugi megaprojekt koji se odnosi na uređenje ulaza Lozovac, centralnog ulaza u Nacionalni park kroz koji uđe najveći broj posjetitelja, preko 500.000 ljudi godišnje. Projekt je vrijednosti 105 milijuna kuna, od čega je 75 posto sufinancirano iz sredstava Europske unije.

[video: 27003 / Ulaganje u NP Krka]

– Dobit ćemo multifunkcionalni prostor koji će imati prihvatni modul, gdje bi se na jedan brz i kvalitetan način obavljale servisne usluge: brod, ulaznice, naplata, kontrola. Drugi bi bio prezentacijski modul gdje bismo predstavili vrijednosti parka da bismo dio ljudi zainteresirali i za druge lokalitete i druge aktivnosti, a treći bi bio servisni, u smislu ugostiteljstva i trgovine. Sve je zamišljeno pod jednom velikom strehom koja bi pravila hlad, ali bila bi i vidikovac s kojeg se pruža pogled na sutok Krke i Čikole kako bi gosti mogli odmah na ulazu vidjeti kako sve to impozantno izgleda. Taj projekt trenutačno u fazi dorade natječajne dokumentacije i kroz listopad očekujemo raspisivanje javnog natječaja. Početak radova očekujemo iza Nove godine i njegov završetak u 2019. godini, ali ne do turističke sezone. Dogodine ćemo imati poseban izazov vezan za Lozovac. Za vrijeme trajanja tako opsežnih radova organizacija prihvata predstavljat će najveći izazov. Morat ćemo se organizirati najbolje što možemo, ali i goste zamoliti za strpljenje jer se radovi ne mogu odgađati – kaže Šakić.

[video: 27004 / Ulaganje u NP Krka]

Zaštita prirode

Na Lozovcu je u prvoj fazi predviđeno 600 parkirališnih mjesta, a po potrebi može ih biti do 1000. Nakon 2019. godine koja će biti godina radova, u 2020. NP Krka trebao bi zablistati u novom ruhu. – Infrastruktura ima smisla ako joj ulijemo život. Tek tada će se otvoriti nove perspektive. Nakon građevinskog i investicijskog ciklusa treba početi provoditi aktivnosti iz programa koji će posjetiteljima pružiti atraktivniji i bolji doživljaj parka – kaže Šakić. Nacionalni park „Krka“, obogaćujući ponudu, privlačit će sve veći broj gostiju koji će pridonijeti razvoju cijeloga kraja. Već sada je ugostiteljska ponuda u okolici više nego dobra, a sve više je i kuća za iznajmljivanje. Kistanje će uskoro dobiti ulaz u NP Krka, a isto se planira i za Knin.

– Cilj nam je izgradnjom posjetiteljske infrastrukture i promidžbom potaknuti posjetitelje na dolazak, a time i lokalno stanovništvo da ide u investicije što se tiče ugostiteljske i smještajne ponude. Iz godine u godinu ponuda je bitno bolja. Dovoljno je proći Miljevački plato ili kroz općinu Oklaj pa da se vidi koliko je novih objekata tu sagrađeno – kaže Šakić. U razgovoru često ponavlja kako je njihova misija prije svega zaštita prirodnih i kulturnih vrijednosti, ali obogaćivanjem ponude žele privući što više posjetitelja kako bi potaknuli održivi razvoj cijelog područja. Ako još niste bili u Nacionalnom parku Krka, sada je najljepše doba godine da to učinite, a ako i jeste, nećete požaliti posjetite li ga ponovno. A ako ste se zaljubili u Krku, i za vas ima rješenje. Učlanjenjem u Klub prijatelja Krke za cijenu članarine od 200 kuna dobit ćete ulaznicu s kojom možete cijele godine dolaziti u nacionalni park.

Pogledajte video: Turisti snimili opasne vratolomije u napuštenim hotelima na jugu Jadrana