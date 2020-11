U moru kod Zadra: Kako se britanski pilot spasio iz srušenog zrakoplova

Sreća je htjela da je 2016. godine djelatnik Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru Luka Bekić s obitelji otišao na kupanje u uvalu Dubrinka na otoku Rivanj pokraj Zadra te je, roneći sa sinom Branimirom, naišao na neobičan predmet. Međutim, nije mogao odmah prepoznati o čemu je riječ. Ove godine klupko se lagano počelo odmotavati. Na Facebooku su se pojavile podvodne fotografije misterioznog motora te se objava doslovno užarila od više od 200 komentara.

Naš najpoznatiji amaterski istraživač nesreće vojnih zrakoplova – Radovan Živanović Raus iz Rijeke, odmah je reagirao i obavijestio Luku Bekića koji je, s obzirom na to da je znao lokaciju, započeo s akcijom spašavanja tog povijesnog blaga. Nekako u to vrijeme, autor ovog teksta, od Šime Lisice iz Petrčana, također neumornog amaterskog istraživača i zrakoplovnog stručnjaka, saznao je informaciju da je riječ o britanskom motoru marke Rolls Royce Merlin iz Drugog svjetskog rata. Kako su se na navedenom području srušila dva britanska zrakoplova: Hawker Hurricane Mk. IV te Supermarine Spitfire Mk. VIII trebao je otkriti o kojoj podvrsti motora je riječ s obzirom na to da se na taj način moglo otkriti o kojem se zrakoplovu radi. Šime je bio siguran da je riječ o motoru Merlin Mk. XX koji se ugrađivao u zrakoplove Hawker Hurricane Mk. IV te da je ovaj bio ugrađen u zrakoplov oznake KZ. 394.

Foto: Jurica Vučetić

U jutarnjim satima 22. listopada 2020. u dvorištu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru skupila se raznovrsna skupina ljudi – djelatnici centra Luka Bekić, Roko Surić i Maja Kaleb, profesionalni ronioci Đani Iglić i Phil Short te amaterski istraživači Radovan Živanović i Jurica Vučetić. Zadatak – s dna uvale Dubrinka balonima podignuti motor te ga otegliti u trajektnu luku Rivanj gdje će spreman čekati kamion koji će ga prebaciti u Zadar. Odlično obavljen posao profesionalnog ronioca Đanija Iglića omogućio je uspješno provedenu akciju.

Za potrebe napada na njemački dužobalni promet na istočnoj obali Jadrana, krajem veljače 1944. iz sjeverne Afrike u bazu Grottaglie u južnoj Italiji prebačena je 6. eskadrila Kraljevskog ratnog zrakoplovstva. Od sredine kolovoza 1944. eskadrila djeluje s uzletišta na otoku Visu.

Dana 10. rujna 1944. u 12.05 sati s uzletišta Vis poletjela su četiri lovca-bombardera Hawker Hurricane Mk IV u pratnji dvaju lovaca Supermarine Spitfire Mk. Vc. Nakon što je skupina preletjela otok Ugljan uputila se u smjeru Nina, gdje je uočen veliki jedrenjak. Lovci-bombarderi odmah su se počeli obrušavati pokušavajući raketama pogoditi brod, ali nije poznato jesu li ga pogodili. Tijekom napada pogođen je zrakoplov Hawker Hurricane Mk IV oznake H KZ. 394 kojim je upravljao narednik Mick Gelbhauer. Narednik Gelbhauer pokušao se popeti na veću visinu kako bi uspješno iskočio iz zrakoplova.

Međutim, nakon što je postigao visinu od oko 300 metara, shvatio je kako mu je pilotska čizma zapela za oštećene pedale kormila pravca. U posljednji se trenutak narednik Gelbhauer oslobodio i iskočio padobranom iz zrakoplova te se popeo u gumeni čamac. Spašavanje je prošlo bez neprijateljske aktivnosti, dok iz jednog članka posvećenom naredniku Gelbhaueru proizlazi da je obalna bitnica na sv. Grguru djelovala topovima. S obzirom na to da nije bio ozlijeđen, narednik Gelbhauer se vrlo brzo vratio u eskadrilu te je već 17. rujna 1944. sudjelovao u napadu na jedrenjake u luci Punat na otoku Krku. Nakon rata i dalje je bio aktivan u britanskim zračnim snagama te je letio na zrakoplovima Gloster Meteor do umirovljenja kao pilot. Osim što je bio vojni pilot, bio je i pasionirani ronilac. Umro je 22. travnja 2002. u 81. godini od srčanog udara na Malti. O svemu ovome možete čitati u novome broju magazina „Vojna povijest“ koji je u prodaji na kioscima od 5. studenoga.