U kući naišao na uznemirujuć prizor pa dobio gomilu savjeta: 'Upucaj ga!', 'Prodaj nekretninu, jednostavnije je'

Štakori, zmije, žohari, miševi... mnogo je životinja koje brojni ljudi rado ne bi vidjeli po svojim kućama i oko njih, ali to jednostavno nije realno. Na Redditu je jedan korisnik iz Turopolja objavio fotografije životinje koju je zatekao u svom domu uz pitanje - Koja je ovo vrsta pauka? Na svoju je objavu dobio mnoštvo komentara.

Za početak dobio je savjet: - Možeš preko aplikacije iNaturalist identificirati životinje i biljke koje uslikaš.

No, neki su bili šaljivi pa mu poručili: - To je vrsta bježim gdje me put nosi.

- Prodaj nekretninu, jednostavnije je.

- Ne znam ime, ali mi ga tu zovemo poljski pauk. Imam ih par doma i super su cimeri. Pojedu sve komarce, muhe i ostale kukce, a ne smetaju. Jedan mi živi na prozoru u kuhinji, drugi u dnevnoj i nikad problema s njima. Znaju se ponekad prošetati, ali većinom su u svom kutu i super nam je. Ja ne diram njih, oni ne diraju mene, a još mi i sve sitne štetočine porokaju - napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala:

- Počela sam puštati čak ove i kojih me malo strah da žive, jer oni tamane one odvratne velike muhe i stvarno ih je manje osjetno u prostoru. Imam i većih od ovog tvog u garaži, to su đure stražari, kraj njih ništa manje od njih ne može proletjet ili propuzati.

Korisnik je dobio i neke ekstremne savjete: - Upucaj ga! - napisao je netko.

Ipak jedan korisnik dao je pojašnjenje: - Riječ je o lažnom vučjem pauku (Zoropsidae).

