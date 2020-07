U koronakrizi vidi priliku: Vrijeme je da turistički djelatnici prihvate pomoć stručnjaka

Ona je doktorica znanosti s područja turizma, znanstvenica i profesorica, ali i poduzetnica, direktorica i suosnivačica tvrtke Thinktourism. Također, menadžerica je i konzultantica te nova partnerica u vodećoj globalnoj kompaniji za savjetovanje u hotelijerstvu, turizmu i industriji slobodnog vremena Horwath HTL. Spojivši te tri karijere, Katarina Miličević postala je jedna od vodećih hrvatskih stručnjakinja za turizam, a smatra da je riječ o branši koju čekaju velike promjene, posebice nakon ovogodišnje krize koja ju je iz temelja uzdrmala. Kroz spoj znanosti i prakse, Miličević nudi drukčije shvaćanje turizma.

– Važno je shvatiti da ljudi neće prestati putovati, no industrija kretanja i pružanja usluga više nikada neće biti ista – ističe Katarina Miličević koja smatra da je koronakriza dobra prilika da u prvi plan dođe kvaliteta.

Usporedbe s konkurencijom

– Treba biti svjestan da čak ni u ovom trenutku problem nemaju najbolji, već osrednji. Ako netko pokuša ovih dana rezervirati smještaj u nekom vrhunskom objektu, nisam sigurna da će uspjeti dobiti sobu u srpnju ili kolovozu, bez obzira na koronu i bez obzira na cijenu – smatra Miličević koja ističe kako Hrvatsku očekuje treći ciklus turističkog razvoja. Nakon privlačenja velikog broja turista sada je, naime, vrijeme da se Hrvatska na turističkoj karti svijeta pozicionira s prepoznatljivom i kvalitetnom uslugom. – Hrvatska je bez dvojbe lijepa zemlja, a prekrasna je priroda prepoznata kao naš glavni adut, ali to nije dovoljno. U istraživanjima se pokazalo da nas, primjerice, turisti uopće ne doživljavaju kao gastrodestinaciju ni bilo što više od toga – govori. A da bi Hrvatska ili neka druga destinacija postala poznata po uistinu kvalitetnoj ponudi i sadržaju, smatra Miličević, treba spojiti znanost i praksu. Dodaje kako je vrijeme da se prizna kako nema svatko znanja pružiti izvrsnu uslugu te da je jedini način da turizam napreduje taj da turistički djelatnici prihvate pomoć stručnjaka. S tom se idejom i vodila kada je prije dvije godine osnovala tvrtku Thinktourism. Miličević je, naime, nakon studija ekonomije i menadžmenta karijeru započela kao asistentica na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, potom je prešla u Institut za turizam da bi se nakon završetka doktorskog studija odlučila za uplovljavanje u poduzetničke vode s idejom da znanje koje je stekla na fakultetu poveže s praksom.

– Ideja o Thinktourismu nastala je za vrijeme doktorskog studija kada sam bila posvećena pisanju, razmišljanju i znanstvenoj produkciji. Paralelno sam razvijala znanstvenu i konzultantsku karijeru te sam u kontaktu s turističkim djelatnicima shvatila da postoji veliko nerazumijevanje o određenim segmentima u turizmu i to zato što oni, prije svega, imaju problema s interpretacijom informacija. U turizmu, naime, postoji velika količina informacija koja nije univerzalno primjenjiva te sam shvatila da se onima koji se bave turizmom postojeće znanje treba jednostavno, drugačije i smislenije prenijeti – objašnjava Miličević u čijoj tvrtki trenutačno radi 15-ak osoba, što stalno zaposlenih, što suradnika iz cijelog svijeta.

Njihov najnoviji proizvod koji dolazi na tržište za nekoliko dana naziva se TrendFlow, a riječ je o realizaciji prvotne ideje zbog koje je Thinktourism osnovan, a to je dijeljenje znanja o turizmu. Ukratko, riječ je o proizvodu koji će približiti trendove svima koji se bave turizmom. – Smatram da znanje bez upotrebe nema moć. Mi stoga sintetiziramo enormno velike količine podataka te to znanje prenosimo turističkom gospodarstvu. Dakle, hotelijeri, iznajmljivači, turističke agencije, ugostitelji… svi koji se bave turizmom, od nas mogu svaki mjesec dobiti izvještaj u kojem su sažeti svi glavni trendovi u njihovoj branši. Oni, dakle, ne moraju iščitavati analize na nekoliko desetaka ili stotina stranica te se ne moraju brinuti o pouzdanosti podataka. TrendFlow je brz i relevantan izvor informacija u kojem se mogu naći podaci o inovacijama, o tome koja su trenutačno progresivna turistička tržišta, koje su navike potrošača i što oni preferiraju… Analizira se i tko su vaši konkurenti na tržištu, koje nove usluge nude, a tu su i teme vezane uz održivost, trendovi vezani uz vegansku i vegetarijansku kuhinju… – objašnjava Katarina Miličević te dodaje kako je od izrazite važnosti podatke o trendovima dobiti u realnom vremenu, jer jednom ugostitelju malo znači u 2020. dobiti izvještaj o prošlogodišnjim trendovima.

– Želimo da svatko tko se bavi turizmom, bez obzira na stupanj obrazovanja i količinu prethodnog znanja, kada otvori neki od tih izvještaja, može razumjeti turističke trendove te da onda može samostalno donijeti odluku želi li investirati u neku od inovacija. Mi objašnjavamo i kako neku ideju implementirati, koje su njezine koristi, koji su najpoznatiji svjetski pružatelji neke usluge… – objašnjava te dodaje kako je TrendFlow namijenjen za domaće i svjetsko tržište. Štoviše, ciljana su im skupina 20 najposjećenijih država u svijetu te klijenti iz njihovih najrazvijenijih turističkih regija poput, primjerice, cijelog europskog Sredozemlja. A na globalnom se tržištu već neko vrijeme nalazi i alat eDEST, još jedan proizvod Thinktourisma koji kroz analizu podataka daje odgovor na pitanje slaže li se imidž neke destinacije s marketinškim porukama i brendovima. Upravo je, naime, eDEST otkrio niz neslaganja imidža Hrvatske kao turističke destinacije u odnosu na ono što se komunicira u marketinškim kampanjama. Katarina Miličević ističe kako su u planu i daljnje inovacije, poput alata namijenjenog specifično za hotelijere, ali i proizvoda za putnike koji će im pomoći u donošenju odluka. – Uskoro u našu strukturu ulazi i investicijski fond te sam jako ponosna što smo u relativno brzom roku došli od faze startupa do dokapitalizacije. Investitori su prepoznali da se bavimo nečime što ima globalnu vrijednost jer fondovi uistinu rijetko investiraju u turizam – ističe Miličević koja uz poduzetništvo i dalje njeguje znanstvenu karijeru pa je tako docentica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani i na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa.

Važnost dojma i doživljaja

– Predavačka karijera me ispunjava i uistinu uživam raditi sa studentima koji jako cijene kada ono što im teorijski predajete možete objasniti kroz vlastito iskustvo u praksi – govori Miličević koja je upravo sklopila i partnerstvo s tvrtkom Horwath HTL Zagreb, najvećom svjetskom kompanijom za savjetovanje u hotelijerstvu koja ima urede u gotovo 50 država svijeta. – Želim biti potpuna podrška turističkom gospodarstvu posebice sada nakon ove krize kada se cijela industrija mora osloniti na znanje – kaže Milićević koja u slobodno vrijeme uživa u privatnom životu sa suprugom i troje djece. A kamo putuje u slobodno vrijeme? – Ne preferiram odmore od tri tjedna, radije više puta godišnje odem razgledati neku zanimljivu destinaciju u Hrvatskoj, Europi ili svijetu na četiri do pet dana – ističe te dodaje da se ne voli vraćati u destinacije koje je već posjetila, no jedna od onih za koje bi učinila iznimku jest Las Vegas. – Upravo radimo istraživanje o omiljenim destinacijama i kako je to zapravo vrlo teško pitanje, jer na dojam neke osobe ne utječe samo ta destinacija, već i okruženje u kojem su bili, s kime su tamo bili… Čak je i meni kao profesionalcu teško objektivno ocijeniti neku destinaciju, a ponekad mi je jako teško biti turist jer me uvijek prati ta profesionalna deformacija te gledam što i kako može bolje, proučavam turizam iza scene – ističe Miličević koja će ovo ljeto ipak provesti na hrvatskoj obali koja joj je omiljena destinacija za ljetni odmor.