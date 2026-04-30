FOTO Konačno pali osmijesi zbog Mađarske: Magyar razveselio von der Leyen, pogledajte kako je izgledao njihov prvi susret

Pobjednik mađarskih izbora Peter Magyar rekao je da je u srijedu imao "krajnje konstruktivne i uspješne" razgovore s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o zamrznutim europskim sredstvima za koje je kazao da će uskoro stići u Mađarsku.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Komisija je blokirala pristup sredstvima jer je ustvrdila da je vlada premijera na odlasku Viktora Orbana prekršila standarde Europske unije kada je riječ o vladavini prava.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Neka od zamrznutih sredstava, poput 11 milijardi eura iz europskog plana oporavka od pandemije koronavirusa, moraju biti povučena do sredine kolovoza ili će biti nepovratno izgubljena.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Magyar je u objavi na društvenoj mreži Facebook nakon sastanka s von der Leyen napisao da će se vratiti u Bruxelles krajem svibnja kako bi zaključio politički sporazum o zamrznutom novcu. "Europska unija ne nameće uvjete koji bi bili suprotni interesima naše zemlje", napisao je Magyar.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Nakon sastanka von der Leyen je rekla da je imala "veoma dobar razgovor" s Magyarom.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
"Raspravili smo korake nužne za otključavanje europskih sredstava namijenjenih za Mađarsku, zamrznutih zbog zabrinutosti za korupciju i vladavinu prava", napisala je von der Leyen na društvenoj platformi X.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Dužnosnici obiju strana su se već dva puta sastali od izborne pobjede Magyarove stranke Tisza 12. travnja kojom je osigurao dvotrećinsku većinu u parlamentu, što znači da može mijenjati ustav. Europski dužnosnici kažu da će stoga moći brzo načiniti potrebne pravne izmjene kako bi dobio pristup sredstvima.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Magyar se također sastao s predsjednikom Europskom vijeća Antoniom Costom.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli

