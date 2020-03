U KB Dubravu ići će najteži bolesnici jer tamo ima najviše priključaka za respiratore

Danas je u Saboru održava višesatna sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku na temu "Spremnost hrvatskog zdravstvenog sustava na pandemiju koronavirusom" na kojoj novinari nisu mogli biti prisutni zbog mjera predostrožnosti. Nakon sjednice o temama rasprave izjave su dali predsjednica saborskog Odbora Ines Strenja, ministar zdravstva Vili Beroš te predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić, koji su odgovarali i na novinarska pitanja.

- Zaključak Odbora i svih njegovih vanjskih članova, predsjednika svih krovnih strukovnih udruga liječnika, medicinskih sestara i tehničara, jest da smo jako zadovoljni trenutačnom situacijom i načinom na koji je dosad, s velikom zdravstvenom ugrozom nosilo naše Ministarstvo zdravstva i nadležni ministar - pravedno, transparentno i točno. Ministar je vrlo jasno vodio, koordinirao i prezentirao javnosti sve relevantne činjenice pa je javnost umirena. Nije se dizala prevelika panika. Jasno je rečeno što je ugroza i što trebamo poduzimati kako bi se s tom opasnošću dobro nosili. Ta opasnost dolazi, ali način na koji je naše Ministarstvo reagiralo i podizalo sve stupnjeve zdravstvene zaštite dosad jasno pokazuje da se za kormilom nalazi pravi čovjek. I ministar je dobio svu našu podršku i za ubuduće - kazala je Ines Strenja dodavši kako se ministru skrenula pažnja da su cijene zaštitne opreme, zaštitnih maski i rukavica, u nekim slučajevima enormno porasle pa će sukladno odluci Vlade sve cijene koje se na to odnose morati biti vraćene na cijene koje su vrijedile 30. siječnja. Strenja je precizirala da je danas, kada je zaštitna oprema u pitanju, izdan račun na 1200 kuna, što je, kako reče, katastrofa, pravo ratno profiterstvo koje se neće dopustiti.

Uvodno rekavši da je na sjednicu došao jer je imao obvezu Odboru predočiti sve do sada poduzete mjere, od početka krize u kojoj smo se našli, od inicijalnih promišljanja pa do elemenata koji su doveli do promjene inicijalne strategije, ministar Beroš reče da je Odboru i detaljno objasnio sve stupnjeve organizacije zdravstvenog sustava i njihovih rezultata.

- A rezultati pokazuju da su mjere bile dobro promišljenije, u pravom trenutku aktivirane i do sada su polučile određene rezultate. Kako će biti ubuduće, ne mogu reći, no nastojimo mobilizirati i prilagoditi ugrozi čitav zdravstveni sustav - istaknuo je Beroš potom odgovarajući na pitanja što s narudžbama za preglede koji nemaju veze s koronavirusom, zaštiti liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i opremljenosti KB Dubrava, osobito imajući u vidi njen zastarjeli ventilacijski sustav.

- Bolnicama smo dali jasnu uputu da se hladni program smanji, da se hitna medicinska djelatnost neometano odvija i da sve onkološke bolesti i nadalje moraju biti tretirane na isti način. SMS poruke s terminima naručivanja i dalje idu iz informatičkog sustava Hrvatskog zdravstvenog osiguranja prema korisnicima, no to smo jutros stopirali, premda to zahtjeva određeno informatičko rješenje koje je u tijeku. Znači, priprema se stopiranje slanja SMS poruka. Svi zdravstveni radnici, osobito onih koji su koncesionari u području primare zdravstvene zaštite, moraju promišljati o nabavi zaštitne opreme. Ministarstvo je o tome izdalo upute. Bolnica Dubrava se sprema, kada to bude potrebno, za prijem svih onih najtežih bolesnika, a nadajmo se da takvih neće biti previše.

Posljednjih 15 dana promišljamo o sustavu ventilacije u bolnici Dubrava koja daje znatan broj priključaka za određene uređaje. U toj bi se bolnici liječili najteži bolesnici koji zahtijevaju respiratornu potporu, što znači da uz njih morati postojati respiratori, ventilatori, a ti ventilatori moraju biti spojeni na dovod kisika i zraka. Druge zdravstvene ustanove imaju limitiran broj tih priključaka, samo u okviru svojih intenzivnih jedinica. U početku smo mislili te bolesnike slati u sve zdravstvene ustanove u odnosu na broj intenzivnih kreveta koje imaju, no tako se radilo u Italiji i to je rezultiralo lošim ishodom jer su u sve ustanove ušle infekcija. Stoga smo se usuglasili da je potrebno naći jedan centar s određenim znatnim brojem respiratora i kreveta. I nigdje u području ove regije nismo našli bolji zdravstveni objekt od KB Dubrava, koji ima broje prednosti i neke od mana, a jedna je od mana i taj ventilacijski sustav, ali se ta mana može anulirati. Detaljno smo analizirali nekoliko segmenata te bolnice, ona nije u cijelosti predviđana ovim uvjetima, ali ona će sad odigrati svoju ulogu. Inženjeri su danima hodali po njoj i analizirali optimale mogućnosti, no nigdje drugdje nemamo toliko priključaka za toliki broj respiratora - detaljno je pojasnio ministar Beroš iskoristivši još jednom priliku da upozori na mjere opreza i samozaštite.

- Socijalno distanciranje i briga o higijeni ruku su od osnovne važnosti. Ako na to pazimo kao pojedinci napravit ćemo puno više od bilo koje i najrestriktivnije mjere. Virus se prenosi zračnim česticama, ali najviše dodirnom pa moramo voditi računa o higijeni ruku i tim rukama ne dodirivati usta, nos i oči. Virus ne ulazi kroz kožu. Kroz usta, nos i oči možemo biti zaraženi ovim virusom. Ako se pridržavamo navedenih mjera smanjujemo mogućnost zaraze na najmanju mogući mjeru - naglasio je Beroš koji je na upit stvaraju li u cijeloj ovoj priči probleme određeni lokalni čelnici, pri čemu je posebno apostrofiran zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, uzvratio da s lokalnim čelnicama nemaju nikakvih problema već da se sve ono što netko od njih predloži shvaća u najboljoj mogućnoj namjeri.

- Ovo nije ni potres, ni poplava, ni nešto treće. Ovo je virus i tu struka ipak mora biti nositelj odluka i uputa - zaključio je ministar.

- Uime hrvatskog liječništva ministru Berošu i Kriznom stožeru u naporima koje čine da bi Hrvatsku što bolje pripremili za borbu proti epidemije, iznijeli smo određene prijedloge i ponudili se za još bolji kanal komunikacije prema samim liječnicima. Spremni smo se u svakom trenutku odazvati na bilo koju izvanrednu potrebu u zdravstvenom sustavu. Hrvatski zdravstveni sustav ima nešto više od 15 tisuća liječnika koji su u aktivnoj radnoj dobi, no nama se javljaju i umirovljeni liječnici koji su se spremni staviti na raspolaganje. Javljaju se i studenti završnih godina medicine. Znači svi su apsolutno mobilizirani i spremni staviti se na raspolaganje u borbu protiv epidemije, što sam rekao i samom ministru - izjavio je Krešimir Luetić.