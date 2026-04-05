Orban diže vojsku, cure detalji o eksplozivu. Šef srpske sigurnosne agencije: Proizveden je u SAD-u

Snažni eksplozivi pronađeni su u blizini plinovoda u Srbiji koji prenosi ruski plin u Mađarsku, izjavili su u nedjelju čelnici dviju zemalja, što je izazvalo političku pozornost u Mađarskoj u osjetljivom trenutku, nekoliko dana prije parlamentarnih izbora. Sigurnosne službe Srbije spriječile su moguću sabotažu u blizini Kanjiže, gdje je, nedaleko od plinovoda TurkStream, pronađeno četiri kilograma eksploziva. O slučaju se oglasio ravnatelj Vojno sigurnosne agencije Đuro Jovanić, naglasivši kako je riječ o rezultatu dugotrajnih operativnih priprema.

„Danas ste neki od vas imali priliku svjedočiti iznimno uspješnoj operativnoj akciji srbijanskih sigurnosnih službi. Ovoj akciji prethodilo je dugotrajno razdoblje pripreme. Mjesecima smo upozoravali vrhovnog zapovjednika i predsjednika Aleksandra Vučića, kao i državni vrh, da bi se nešto poput današnjeg događaja moglo dogoditi. Moram biti iskren, nailazili smo na skepsu, negodovanje i neslaganje. Isto se dogodilo i kada smo morali predočiti relevantne pokazatelje da bi kompresorske stanice i plinska infrastruktura mogle biti ugrožene“, izjavio je Jovanić.

Dodao je kako su sigurnosne procjene uključivale i moguće napade na ključnu energetsku infrastrukturu, iako su predložene mjere ocijenjene financijski zahtjevnima, piše Blic.rs.

„Naravno, državno vodstvo, koje pažljivo i odgovorno upravlja resursima budućnosti, istaknulo je da su takve mjere iznimno skupe. No, osim što su skupe, one zahtijevaju i dodatna opterećenja točnije, golema opterećenja za pripadnike vojske. Ono što želim naglasiti jest da je današnjoj operativnoj akciji prethodio kvalitetan rad na terenu, učinkovita razmjena informacija s partnerskim službama, te da smo u ovom konkretnom slučaju raspolagali obavještajnim podacima kako će jedna osoba iz skupine migranata, s vojnom obukom, pokušati izvesti sabotažu plinske infrastrukture. Svakodnevno smo se suočavali s velikom količinom dezinformacija najčešće o vremenu, načinu i provedbi ovog čina, odnosno pokušaja sabotaže. I danas, nakon uspješne akcije, suočavamo se s dezinformacijama. U potrazi smo za tom osobom i ona će zasigurno biti privedena“, istaknuo je ravnatelj VBA.

Jovanić je posebno izdvojio podrijetlo pronađenog eksploziva, naglasivši kako je riječ o proizvodu iz Sjedinjenih Američkih Država. „Na temelju oznaka na eksplozivu nedvojbeno je jasno da je proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama. Hoće li sada netko reći da takva situacija u ovom trenutku odgovara Sjedinjenim Državama? Vojska Srbije ozbiljna je institucija i izvršit će svaki zadatak koji joj bude povjeren na najvišoj razini. Vojska Srbije ne miješa se u političke procese u Republici Srbiji, a kamoli u političke procese bilo koje druge države“, zaključio je Jovanić.

Na izvanrednoj sjednici mađarskog vijeća za obranu u nedjelju premijer Viktor Orban naredio je da se mađarski dio plinovoda Turski tok stavi pod vojnu zaštitu, rekao je ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto i sugerirao da Ukrajina stoji iza podmetanja eksploziva uz vojvođansku dionicu plinovoda, prenijela je mađarska novinska agencija MTI.

Mađarski premijer rekao je da ga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić telefonom obavijestio o otkriću, za koje su rekli da se dogodilo pokraj grada Kanjiže, blizu mađarske granice sa Srbijom. „Ukrajina s Bruxellesom kao partnerom koristila je vrlo oštre mjere kako bi pokušala prekinuti opskrbu ruske nafte i prirodnog plina Europi“, rekao je Szijjarto nakon sjednice mađarskog vijeća za obranu. „Prije toga, Ukrajinci su digli u zrak plinovod NordStream.“

„Zatim su prekinuli opskrbu prirodnim plinom kroz Ukrajinu, a zatvaranjem naftovoda Družba zaustavili su isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj“, rekao je ministar. Turski tok, koji transportira prirodni plin Mađarskoj, kontinuirano su napadali deseci dronova na ruskom teritoriju, rekao je Szijjarto.

„Teroristički napad i pokušaj sabotaže koji su spriječili Srbi uklapa se u ovaj niz napada“, rekao je, napominjući da je duž vojvođanskog dijela naftovoda pronađeno dovoljno eksploziva da ga se digne u zrak. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je "svaki pokušaj lažnog povezivanja" Ukrajine s eksplozivima pronađenim u blizini plinovoda u Srbiji.