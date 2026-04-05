SAMO BARRON

Drama u Trumpovoj obitelji, Melania je sve zakuhala? Pogledajte što je napravila za sinov rođendan

Melania Trump
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
05.04.2026.
u 20:23

Prema izvorima bliskim obitelji, proslava Barronova rođendna je bila mala. Melania je navodno željela da taj dan bude samo o njemu, bez miješanja s ostalom Trumpovom djecom iz prethodnih brakova

Prva dama Melania Trump navodno je osobno odlučila isključiti Barronovu stariju polubraću i polusestru, Donalda Trumpa Jr., Erica Trumpa, Ivanku Trump i Tiffany Trump s privatne proslave 20. rođendana svog sina Barrona Trumpa. Prema izvorima bliskim obitelji, proslava je bila mala, strogo kontrolirana i usmjerena isključivo na Barrona. Melania je navodno željela da taj dan bude samo o njemu, bez miješanja s ostalom Trumpovom djecom iz prethodnih brakova. "Melania je bila zadužena za popis gostiju i htjela je da ovo bude o Barronu, ne o Donaldu Trumpu i ne o njegovoj drugoj djeci. Oni uopće nisu bliski. Barron nije odrastao s njima na isti način i nema prave veze među njima. Nisu zaboravljeni slučajno, jednostavno nisu bili na popisu", kazao je insajder. 

Ove spekulacije dolaze nakon što je Melania na Fox Newsu hvalila Barrona kao „nevjerojatnog mladog čovjeka“ i naglasila da roditelj mora biti „nonstop“ prisutan za dijete, posebno u njegovim godinama. Rekla je da je Barron na drugoj godini prestižnog Stern School of Business na NYU-u i da jako voli studij. Melanijino roditeljstvo već je dulje vrijeme na udaru kritika na društvenim mrežama. Mnogi su je optužili da se ponaša pretjerano zaštitnički. Komentari poput 'Priča o njemu kao da ima pet godina', 'Zar mu u 19. godini treba stalni nadzor?' ili 'Ovo je najčudnije roditeljstvo u obitelji Trump' postali su viralni.

Unatoč tome, Melania i dalje strogo čuva Barronovu privatnost. Ranije je navodno bila bijesna zbog curenja videa s proslave u Mar-a-Lagu. Ovi navodi ponovno bacaju svjetlo na složene odnose unutar Trumpove obitelji. Barron, kao jedino dijete Melanije i Donalda Trumpa, oduvijek je držan podalje od javnosti i od starije braće i sestara. Insajderi kažu da Melania već godinama namjerno drži Barrona 'odvojeno' od ostatka obitelji.

Barron Trump rođen je 20. ožujka 2006. i nedavno je napunio 20 godina. Studira na prestižnom poslovnom fakultetu i živi relativno povučeno unatoč tome što je sin američkog predsjednika, piše Yahoo News.
Donald Trump Barron Trump Melania Trump

Komentara 12

Pogledaj Sve
DK
Dr.KarlosVonSalzberg
21:42 05.04.2026.

Melanija je velika enigma. Koji su njeni stavovi i da li ima ikakav utjecaj na Donalda. Sjećam se jednog intervjua sa Pahorom i njegove izjave da je upoznao Barrona i da dečko tečno govori Slovenski. To je u jednom intervjuu rekao i Trump da ga to izluđuje što Melanija i Barron komuniciraju na Slovenskom i da ništa ne razumije što ga izluđuje. Od tada ipak gledam na Melaniju u pozitivnom svjetlu.

Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
02:14 06.04.2026.

Kome to smeta što majka bira goste za svog sina jedinca?

Zbregov
Zbregov
02:18 06.04.2026.

Melania je jeftina radodajka koju je ž Epstein obrstio još prije Trumpa...

